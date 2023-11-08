سوق دبي يرتفع للجلسة الثامنة بمكاسب 4.6 مليارات درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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صعد مؤشر سوق دبي المالي للجلسة الثامنة على التوالي بـ0.83% أو ما يعادل 32.75 نقطة، أمس، مسجلاً 3989.71 نقطة، عند أعلى مستوى في 3 أسابيع، وتحديداً منذ جلسة 12 أكتوبر الماضي، ليربح السوق 4.6 مليارات درهم، بدعم إعلان نتائج الشركات والبنوك القياسية في الربع الثالث لعام 2023.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 665.06 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 669.63 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «بي إتش إم كابيتال» بالحد الأقصى للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 14.5%، ليتصدر ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 103.2 ملايين درهم، تعادل 31.73% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 325.3 مليون درهم، مرتفعاً 0.3%، ليغلق السهم عند 6.98 دراهم.

وتعزز أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم «بنك المشرق» 5.2%، و«تكافل الإمارات» 3.4%، و«العربية للطيران» 2.3%، و«الاتحاد العقارية» 2.1%، و«إعمار للتطوير» 1.7%، وزاد «الخليج للملاحة» 1.3%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.1%، و«دبي الإسلامي» 0.9%.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9551.47 نقطة، متراجعاً هامشياً بنسبة 0.007%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 215.4 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 111.4 مليون درهم، ثم «إي آند» بسيولة 91.1 مليون درهم، ليغلق عند 19.82 درهماً.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي أسهم «البنك التجاري الدولي» بالحد الأقصى 15%، و«الشارقة للأسمنت» 3.4%، و«حياة للتأمين» 3.4%، و«ألفا ظبي القابضة» 1.9%، و«أبوظبي الأول» 1.2%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بواقع 7.6 مليارات درهم في تداولات أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.523 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.531 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.861 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و669.63 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة بأكثر من 1.4 مليار درهم، موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي، و325.35 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 307.4 ملايين سهم عبر تنفيذ 20.9 ألف صفقة.

إفصاحات

أعلنت شركة سالك أن مجلس إدارتها سيناقش النتائج المالية غير المدققة للشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 13 نوفمبر. وبحسب إفصاح لسوق دبي، أشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة سيناقش أيضاً الأمور الاعتيادية الأخرى للشركة.

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات أن مجلس إدارتها سيناقش النتائج المالية غير المدققة للشركة للربع الثالث من عام 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 10 نوفمبر. وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، أشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة سيناقش خلال الاجتماع أيضاً مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها.

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