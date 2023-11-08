«بي إتش إم» تزاول خدمة البيع على المكشوف في سوق دبي المالي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «بي إتش إم كابيتال» حصولها على نشاط مزاولة خدمة البيع على المكشوف المنظم من سوق دبي المالي، ويتيح هذا النشاط للشركة تقديم خدمة البيع على المكشوف المنظم للمستثمرين، حيث يمكنهم بيع أوراق مالية مدرجة في السوق وغير مملوكة لهم شريطة التعهد بردها للمقرض بناء على اتفاقية إقراض واقتراض الأوراق المالية، ووفقاً للأحكام والضوابط التي وضعها سوق دبي المالي.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إتش إم كابيتال»: «تواصل شركة «بي إتش كابيتال» تمهيد الطريق الفعال والحيوي في الأسواق المالية للمنطقة، والانتقال من مستوى متقدم ونجاح لافت إلى آخر، يبني عليه ويضيف له، وما هذا النشاط الجديد من سوق دبي المالي إلا أحد المؤشرات على مكانة ودور وريادة «بي إتش إم كابيتال» في السوق، وبالتالي يترتب علينا الاستمرار في نهج التميز والتفوق».

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