«هيماتريكس» تدشن مركزها الإقليمي للعمليات المخبرية في «دبي الصناعية»

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت مجموعة «هيماتريكس Himatrix»؛ الشركة المتخصصة في تصنيع معدات المختبرات والأدوات الصناعية والتحليلية، المرحلة الأولى من أول مختبر تطبيقي ومركز بحث وتدريب خاص بها، باستثمار إجمالي قدره 33 مليون درهم، وذلك في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم.

ويهدف افتتاح المركز، الذي تبلغ مساحته 45 ألف قدم مربعة، إلى دعم رؤية «هيماتريكس» لتحقيق المزيد من النمو والتوسع خلال عام 2024 في الأسواق الإقليمية والدولية عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمدينة دبي الصناعية وارتباطه الوثيق بمراكز النقل الإقليمية والعالمية، بما في ذلك ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي (دبي وورلد سنترال) وشبكات الطرق السريعة التي تربط بين مختلف المناطق، وقريباً محطة الشحن التابعة لشركة «الاتحاد للقطارات».

ويهدف المركز إلى دعم طموحات «هيماتريكس» لتعزيز كوادرها من الخبراء المتخصصين إلى جانب فريق عملها الحالي الذي يضم 100 موظف.

وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي متحدثاً نيابة عن مدينة دبي الصناعية: «يعكس افتتاح مجموعة «هيماتريكس» لمركزها الجديد في دبي الصناعية ثقة السوق في بيئة الأعمال المتكاملة التي توفرها المدينة للشركات المتخصصة في قطاع التصنيع والخدمات اللوجستية، حيث تنسجم جهودنا ومساعينا مع الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية ذات الصلة مثل «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات» وأجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى دفع عجلة التنمية في قطاع الصناعة في دولة الإمارات، وتحفيز البيئة الاستثمارية الصناعية محلياً، بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً صناعياً عالمياً ووجهة جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم».

وتعتزم «هيماتريكس» توسيع شراكاتها مع نخبة من أبرز الشركات العالمية لهندسة أجهزة وأدوات القياس وتزويدها بفرص تكنولوجية جديدة.

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