الذكاء الاصطناعي يلتحق بفريق «آبكو العالمية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «آبكو العالمية»، أمس، إطلاق شكل جديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التكيفي، تحت مسمى «مارجي» (Margy) – وهي عضو جديد في الفريق يقوم على الذكاء الاصطناعي، ويساعد المؤسسات والشركات وقطاعات الأعمال على التحول الذكي ومواكبة الأهداف الطموحة التي وضعتها «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي»، وفي مقدمتها الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031.

يأتي ذلك بعد إطلاق آبكو أول مختبر لها على مستوى العالم للذكاء الاصطناعي من دولة الإمارات في العام 2018، تماشياً مع «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي» الهادفة إلى أن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية. وتقدم «مارجي»، أحدث أعضاء فريق الشركة، مهارات متقدمة تتيح مواكبة مبادرات تسريع استخدامات الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع الاتصال. واستوحي اسم «مارجي» من مؤسسة «آبكو العالمية» مارجري كراوس، التي تحولت الشركة تحت قيادتها من وحدة عمل صغيرة إلى شركة استشارية عالمية.

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