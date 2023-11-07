12 شركة صناعية إماراتية تشارك في «واير 2024» في دوسلدورف بألمانيا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت 12 شركة صناعية إماراتية مشاركتها في المعرض المزدوج، واير 2024 وتيوب 2024 الذي ينظمه مشروع دوسلدورف في ألمانيا في الفترة من 15 وحتى 19 أبريل من العام المقبل وذلك مع تزايد الإقبال والاهتمام بصناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية إذ تتطلع هذه الشركات إلى تعزيز إمكاناتها التصديرية بشكل أكبر عبر المشاركة في الفعاليات والمعارض العالمية.

وقال فريدريش جورج كيرر، مدير المحفظة العالمية لتقنيات الأسلاك والأنابيب والتدفق ميسي دوسلدورف جي إم بي إتش في مؤتمر صحفي في دبي عن المشاركين في هذا المعرض: إن 132 شركة من الشرق الأوسط والهند أكدت مشاركتها، ومن ذلك 12 شركة من الإمارات و110 شركات من الهند، وانضمت إلى نظيراتها العالمية للاستفادة من الفرص التي توفرها السوق العالمية والتي من المتوقع أن تنمو من 330 مليار دولار أمريكي في سنة 2021 إلى أكثر من 420 مليار دولار أمريكي بحلول سنة 2026 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5%.

وأضاف: مع النمو القوي والمتزايد في تطوير البنية التحتية في قطاعات مثل النفط والغاز والاتصالات والبناء والتصنيع الصناعي، أصبح الشرق الأوسط مكاناً رائعاً لصناعة الأسلاك والكابلات والأنابيب.

وأضاف كيرر: ستكون «واير 2024» و«تيوب 2024» منصة جذب بالنسبة للشركات، لعرض نقاط قوتها والشراكة مع الشركات العالمية لدفع الصناعة إلى الأمام مع الابتكار والاستدامة.

وأشار إلى أن شركات الشرق الأوسط استحوذت على مساحة عرض تراكمية تبلغ 1.142 متر مربع هذا العام من دولة الإمارات دوكاب التي تصدر أكثر من 60% من منتجاتها إلى 45 سوقاً في جميع أنحاء الخليج وآسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين أما عن المشاركين الآخرين فهم من البحرين ومصر وإيران وعُمان.

ويشارك في واير 2024 وتيوب 2024، نحو 2000 عارض من 60 دولة من الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأمريكا الوسطى والجنوبية وآسيا وأفريقيا، موزعة على أكثر من مليون قدم مربعة.

إن الشرق الأوسط مهم للغاية بالنسبة للأسلاك والأنابيب نظراً لأن عدداً كبيراً من الزوار التجاريين يأتون من المنطقة. في العرض الأخير، بلغت نسبة الحضور 5,5% من مجمل الزوار.

وبصرف النظر عن الآلات والمعدات الخاصة بإنتاج الأسلاك والكابلات والأنبوب، فإن واير 2024 وتيوب 2024 سيعرض أيضاً منتجات المعالجة والمنتجات النهائية والتقدم التكنولوجي في معالجة الأنابيب وتكنولوجيا التشكيل والمزج والآلات والمعدات وما إلى ذلك.

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