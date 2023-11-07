«سياحة عجمان» توقع اتفاقية مع «فنادق ومنتجعات كاريزما» في سوق السفر العالمي بلندن

المصدر: لندن - البيان

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وقعت دائرة التنمية السياحية في عجمان اتفاقية تعاون مع فنادق ومنتجعات كاريزما، الرائدة عالمياً في إدارة الفنادق والمنتجعات، وذلك خلال فعاليات معرض سوق السفر العالمي، المقام في لندن من 6 حتى 8 نوفمبر الجاري.

وتمثل هذه الاتفاقية التزاماً بجذب الاستثمارات وتعزيز القطاع السياحي في إمارة عجمان، ودولة الإمارات بصفة عامة، إضافة إلى ذلك، تسلط الضوء على رؤية الجهتين المشاركتين في تعزيز التعاون وتعزيز العلاقات، وإقامة إطار مشترك لتحقيق الأهداف المشتركة.

وتعبيراً عن هذا الالتزام، تُعنى الاتفاقية بتعاون الجهتين في دراسة وتنفيذ مشاريع سياحية وفندقية في إمارة عجمان، مع التركيز الأساسي على إنشاء منتجعات فاخرة من الفئة الخامسة ومشاريع ترفيهية فريدة تجمع بين الضيافة والترفيه.

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، إن هذه الاتفاقية مع فنادق ومنتجعات كاريزما تشكل نقطة تحوّل كبيرة في رحلتنا للارتقاء بالسياحة في عجمان، التي تهدف الدائرة من خلالها إلى تنمية فرص الاستثمار والتركيز على إنشاء منتجعات متكاملة من الفئة الخامسة ورفع مستوى الإمارة بوصفها وجهة سياحية رئيسية.

وأضاف أن هذه الشراكة سترسخ الأسس للنمو والنجاح المستدام في قطاع السياحة في عجمان.

وقال نيمانيا كوستيتش، المدير التنفيذي لفنادق ومنتجعات كاريزما: «نحن متحمسون للغاية للانطلاق في هذه الرحلة مع دائرة التنمية السياحية في عجمان. تمتلك فنادق ومنتجعات كاريزما سجلاً حافلاً في تقديم تجارب فندقية استثنائية، وهذا التعاون يتناسب بشكل مثالي مع مهمتنا في تعزيز قطاع الضيافة والترفيه عالمياً، وبالتعاون مع الدائرة، نتطلع إلى إنشاء مشاريع مبتكرة وفاخرة ستأسر قلوب المسافرين وتسهم في نمو قطاع السياحة في المنطقة».

وتختص فنادق ومنتجعات كاريزما بإدارة منشآت الفنادق والمنتجعات السياحية، وتتمتع بشراكات استراتيجية متميزة مع شركات في قطاع الفنادق والمنتجعات والضيافة والترفيه.

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