«إكسبو الشارقة» يروّج لفعالياته في سوق السفر العالمي بلندن

المصدر: الشارقة - البيان

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يشارك مركز إكسبو الشارقة في الدورة الـ 43 من معرض «سوق السفر العالمي» الذي ينظم في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 6 وحتى 8 نوفمبر الجاري، وذلك بهدف الترويج للفعاليات الاقتصادية والثقافية والسياحية التي ينظمها ويستضيفها المركز على مدى العام.

وتأتي مشاركة المركز في هذا الحدث ضمن وفد رسمي يضم عدداً من الجهات الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي وفي إطار جهود الإمارة لاستعراض مقوماتها السياحية وأحدث تطورات وجهاتها ومشاريعها السياحية، إلى جانب تسليط الضوء على أهم المعارض التي تشهدها الإمارة.

وقال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: «يحرص مركز إكسبو الشارقة على المشاركة في سوق السفر العالمي بلندن بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي لما يشكله هذا المعرض الضخم من فرصة تتيح لنا تسليط الضوء على تنوع الفعاليات الاقتصادية والثقافية والسياحية التي ننظمها ونستضيفها طوال العام، بما يسهم في تعزيز مكانة إمارة الشارقة على خارطة السياحة العالمية، حيث تمثل مشاركتنا في هذا الحدث جزءاً من جهودنا المستمرة في تعزيز الشراكات الدولية وتقديم الفرص الاستثمارية في الإمارة».

وأضاف سيف المدفع: «نحن سعيدون للفرصة التي تمثلها هذه الشراكة الاستراتيجية بين مركز إكسبو الشارقة ومختلف الجهات الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة، حيث تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بتعزيز سمعة الشارقة وريادتها على خريطة سياحة الأعمال على الصعيدين الإقليمي والعالمي، انطلاقاً من إدراكنا لأهمية صناعة المعارض والمؤتمرات في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو العديد من القطاعات الأخرى المتصلة بها، وهو ما يجسد سعينا لتعزيز التنوع الاقتصادي والاستدامة في الإمارة».

وأوضح أن وفد المركز يعمل خلال مشاركته في سوق السفر العالمي على عقد اللقاءات مع العديد من الجهات والمؤسسات الكبرى على مستوى العالم بهدف توثيق التعاون معهم والسعي لبناء علاقات شراكة جديدة من خلال الحرص على عرض أحدث التطورات والمرافق والخدمات التي يقدمها المركز لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

وإلى جانب مركز إكسبو الشارقة، يشارك في سوق السفر العالمي هذا العام في جناح الشارقة بالتعاون مع «هيئة الإنماء التجاري والسياحي» 18 هيئة حكومية وخاصة.

يشار إلى أن معرض سوق السفر العالمي في لندن حدثٌ عالمي رائد في قطاع السفر والسياحة، يوفر للمهتمين بالقطاع السياحي فرصة التعرف على آلاف الوجهات والعلامات التجارية في جميع أنحاء العالم، ويستقطب نخبة من كبار المتحدثين ورجال الأعمال والشخصيات القيادية المختصة بمجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية والسياحية والثقافية.

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