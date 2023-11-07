جوائز ستيفي الشرق الأوسط تمدد موعد تقديم الترشيحات إلى 6 ديسمبر

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلن القائمون على جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تمديد فترة الترشح للجائزة، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الترشيحات في دورتها الخامسة للعام 2024، السادس من ديسمبر المقبل بدلاً من الموعد السابق 7 نوفمبر، مؤكدين على أنهم مستمرون في تلقي طلبات الترشيح عبر موقعها الإلكتروني: www.StevieAwards.com حتى 7 ديسمبر المقبل بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأفراد والمؤسسات الراغبين بالمشاركة في الجائزة، وذلك نتيجة الضغط المتزايد لعدد الطلبات اللافت، والأصداء الإيجابية المصاحبة لعملية الترشيح في كافة الأوساط، للدول المستهدفة بالجائزة على امتداد 18 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي الإمارات، السعودية، عمان، البحرين، قطر، الكويت، مصر، فلسطين، الأردن، الجزائر، إيران، العراق، لبنان، المغرب، سوريا، تونس، تركيا، اليمن، لتأخذ الجائزة صبغة عالمية بامتياز.

وأعرب القائمون على الجائزة عن سعادتهم بالتفاعل الإيجابي الذي تشهده عملية الترشح للجائزة، الأمر الذي دفعهم وبناء على رغبة المرشحين إلى تمديد فترة الترشح، ولتؤكد مجدداً أن جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باتت بيئة حاضنة للابتكار في قطاع الأعمال بتكريم المتميزين على امتداد المنطقة والمتاحة للشركات والأفراد، ولها مساهماتها الكبيرة في إثراء الساحة في مؤسسات وقطاعات عدة، برز فيها أفراد ومؤسسات تميزت بالابتكار وبالتفكير المستقبلي الإبداعي، إضافة إلى الإنجازات المبتكرة في مجال الاستدامة، لافتين إلى أنه يحق للمشاركين من الأفراد والشركات الخاصة بكافة فئاتها، أو العامة والربحية وغير الربحية، تقديم أي عدد من الترشيحات لأي عدد من الفئات مجاناً، فقط سيُطلب من الفائزين بالجوائز الذهبية والفضية والبرونزية دفع مبلغ معين تحت بند رسوم الفائزين عن كل ترشيح فائز.

وتشهد الجائزة لهذه الدورة إضافة فئات جديدة لجوائزها، حيث تكرم الابتكار والتميز: فئات الجوائز الفردية للمحترفين، وكذا إضافة الإنجازات المبتكرة في مجال الاستدامة، وجائزة الابتكار في مراكز اتصال العملاء، وجائزة الابتكار لقسم أو فريق خدمة العملاء، كما تم إضافة جائزة الابتكار لقسم أو فريق الموارد البشرية لفئة الموارد البشرية، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز ستيفي الذهبية والفضية والبرونزية في 18 يناير 2024، والاحتفاء بهم في حفل مهيب بإمارة رأس الخيمة في الثاني من مارس 2024 بمنتجع موفنبيك بجزيرة المرجان.

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