270 مليون درهم أرباح «بريسايت» منذ بداية العام بارتفاع 10.8% والإيرادات تتجاوز مليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «بريسايت إيه آي هولدينغ»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «جي 42»، تحقيقها أداءً مالياً قوياً في الربع الثالث من السنة المالية 2023 ومن بداية العام وحتى تاريخ اليوم من السنة المالية 2023.

وقد بلغ صافي أرباح شركة «بريسايت» في الربع الثالث من السنة المالية 2023 (130.5 مليون درهم)، بزيادة قدرها 17.5% (19.4 مليون درهم) مقارنة بصافي أرباح الربع الثالث من سنة 2022 والبالغة (111.1 مليون درهم)، كما بلغت إيرادات الربع الثالث من السنة المالية 2023 (553.1 مليون درهم)، بزيادة قدرها 11.8% (58.2 مليون درهم) مقارنة بمبلغ (494.9 مليون درهم إماراتي) في الربع الثالث من السنة المالية 2022 كما ارتفعت نسبة صافي الربح إلى 23.6% في الربع الثالث من السنة المالية 2023 من 22.4% في الربع الثالث من السنة المالية 2022.

وارتفع صافي الأرباح من بداية العام وحتى تاريخه للأرباع الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر من سنة 2023 بنسبة بلغت 10.8% (26.4 مليون درهم) إلى (270 مليون درهم) مقارنة بمبلغ (243.6 مليون درهم) للفترة نفسها من السنة المالية 2022 كما تجاوزت إيرادات «بريسايت» مليار درهم للأرباع الثلاثة الأولى من سنة 2023.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»: «يسعدنا أن نعلن أداءً مالياً قوياً في الربع الثالث من السنة المالية 2023 من بداية العام وحتى اليوم من السنة المالية 2023». وأضاف: «إن سجل الطلبات على خدماتنا يتعزز بشكل أكبر عبر عقود الإيرادات الممتدة سنوات، ما يضمن تحقيق الإيرادات والتدفّقات النقدية المستقبلية. وقد تجاوزت طلبات العملاء مليار درهم إماراتي في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2023، ونتوقع أن نشهد وتيرة نمو جيدة في المستقبل».

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