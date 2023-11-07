«رايفن كابيتال» تطلق صندوق رأس المال الاستثماري الثاني في دبي بقيمة 125 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «رايفن كابيتال»، عن إطلاق صندوق جديد لرأس المال الاستثماري، ويبلغ الحجم المستهدف 125 مليون دولار انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، هذا وسيركز الصندوق على المؤسسين الذين يقومون بتطوير التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنية دفتر الأستاذ الموزع، مع التركيز بشكل خاص على المنصات الرقمية التي تعطل سلاسل القيمة في التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والقطاعات المختصة بالاستدامة.

وقال بول دوغسين، الشريك العام في «رايفن كابيتال»: يعد الاستثمار في الابتكار فيما يختص بشركات التكنولوجيا أمراً في غاية الأهمية، لاسيما تلك التي تكون في مراحلها المبكرة أو في مرحلة النمو والمتواجدة في كل من دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا وشمال/شرق أفريقيا، فإن تمكينها من الازدهار لتصبح رائدة في مجالها يشكل خطوة مفصلية نحو تحقيق التحول المنشود، ويتم ذلك من خلال ربطها بالأسواق ومجموعات رأس المال في أوروبا وأمريكا الشمالية، عبر مقر «رايفن كابيتال» الجديد في دبي.

سيخدم الصندوق احتياجات المنظومة البيئية للشركات الناشئة المحلية، مما سيعزز مكانتها بين اللاعبين الإقليميين والعالميين، وفي الوقت عينه، سيعمل مجتمع «رايفن كابيتال» الحالي والذي يضم مجموعة من الشركات الناشئة والمستثمرين على تمكين هذه المؤسسات من الوصول إلى جميع المزايا في الشرق الأوسط والعالم. وعلى نطاق أوسع ليشمل المنطقة الواقعة بين شرق أفريقيا والهند.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يسرنا الترحيب بـ «رايفن كابيتال» وبتأسيس حضورها الجديد في مركز دبي المالي العالمي. إن تركيز «رايفن كابيتال» على رعاية الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع، من خلال إطلاق صندوق رأس المال الاستثماري الجديد والذي يعد مؤشراً على الثقة القوية في اقتصاد دبي وقاعدة المواهب ونظام ريادة الأعمال المستقبلي. كما أن تواجد الشركة في مركز دبي المالي العالمي لن يقتصر على تمكين مجتمع الشركات الناشئة المحلي من الارتقاء بمستقبل التكنولوجيا نحو آفاق جديدة وواعدة فحسب، بل سيوفر أيضاً لشبكة «رايفن كابيتال» العالمية على مستوى المؤسسين والشركاء إمكانية الوصول إلى ثروات هائلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وخارجها.

من جانبه، أشاد سوبريت مانشاندا، الشريك العام في «رايفن كابيتال»، بالمكانة المرموقة للمنظومة البيئية التي تمتلكها دبي والفرص الاستثنائية التي توفرها لمجتمع الأعمال، وقال: يسعدنا أن نتواجد ضمن مدينة تسجل نمواً متواصلاً. المؤسسون حريصون على المساهمة في الابتكار العالمي. ويعد الدعم الحكومي القوي لريادة الأعمال أمراً مثيراً للإعجاب، ولا يشبه أي مكان آخر في الفترة الراهنة. نحن نتطلع إلى تقديم أفضل وأذكى العروض في دبي انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي على وجه الخصوص، وملتزمون بمواصلة مسيرة الإنجازات بما يخدم المستقبل.

يذكر أن الصندوق والذي يقع مقره في تورونتو، يعمل على إنشاء جسور بين موطنه الأصلي وبين مدينة دبي، وهو تطور مهم.

وقالت تريسي رينولدز، القنصل العام لكندا في دبي: يسعدنا أن يكون «رايفن»، وهو صندوق كندي لرأس المال الاستثماري، الصندوق الأول من نوعه الذي يحصل على ترخيص لتشغيل صندوقه الثاني في مركز دبي المالي العالمي في دبي. لدى «رايفن كابيتال» خطط طموحة للمنطقة بما من شأنه أن يسهم في تعزيز مستوى الربط بين كل من كندا والإمارات العربية المتحدة وغيرها من البلدان ذات النمو المرتفع.

شهد تمويل رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الثالث من عام 2023 جمع 250 مليون دولار أمريكي عبر 78 صفقة، بزيادة قدرها 32 % مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، وفقاً لتقرير MAGNiTT الخاص بقطاع الاستثمار المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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