1.1 مليار درهم قيمة المزاد الخامس لصكوك الخزينة الإسلامية والاكتتاب يتجاوز 5.2 مرات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة المالية، بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، نتائج المزاد الخامس لإصدار صكوك الخزينة الإسلامية («T-Sukuks») المقوّمة بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية لسنة 2023، كما تم نشره على موقع الوزارة.

وبلغت قيمة المزاد الخامس ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2023 نحو 1.1 مليار درهم.

وشهد المزاد الخامس لبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل ثمانية المصارف الموزعة الأساسية، فتم تسلم عطاءات بقيمة 5.77 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.2 مرات والطلب كان قوياً على الشريحتين، أجل عامين وأجل 3 أعوام.

وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق من 4 إلى 11 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية آجالاً مماثلة، وقد تمت ممارسة إعادة الإصدار «re-opening» في هذا المزاد لصكوك أجل عامين وأجل 3 أعوام، وذلك لبناء حجم إصدارات الصكوك الفردية، بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.

تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.

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