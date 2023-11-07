«باي بيت» تدعم مهارات التكنولوجيا والويب 3.0 في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت منصة «باي بيت» Bybit، ثالث أكثر منصة تداول عملات رقمية زيارة في العالم، بنجاح هاكاثون الكليات الأول من نوعه، والذي يحظى بدعمها الكامل، وشهدت هذه المسابقة المميزة، والتي انعقدت ضمن الجامعة الأمريكية في الشارقة، منافسة كبيرة بين الفرق المشاركة فيها، للفوز بجائزة المركز الأول، ضمن تحدي «الذكاء الاصطناعي في العملات الرقمية» CryptoAI BUILDER.

وشارك في الهاكاثون 63 طالباً، شكلوا 15 فريقاً، وكان الفوز حليف 3 فرق ضمن كل من مساري التحدي، ليكون العدد الإجمالي 6 فرق فائزة.

وضمن «مسار التثقيف»، فاز فريق «Cyber ciphers» بالجائزة الأولى، وحل فريقا «Team 7» و«Code Comet (Sato_Bot)» في مرتبتي الوصافة على التوالي، في حين حصد فريق «WhiteHats» جائزة المركز الأول، ضمن «مسار الأمان» متبوعاً بفريقي «Cyber Guardians» و«DEDSEC» في المركزين الثاني والثالث تباعاً، وأظهرت الفرق المشاركة في التحدي مستويات لافتة من الخبرة والابتكار، بما يؤكد نجاح هذا الحدث في الكشف عن قدرات المواهب الواعدة في القطاع التقني وإعدادها لعالم الغد.

ويندرج هذا المشروع المشترك في إطار مساعي Bybit لتكون أحد أبرز الداعمين لعالم العملات الرقمية، لا سيما أنه حظي بكامل دعمها، ولم يقتصر هذا الدعم على تخصيص جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 80 ألف درهم، بل تضمن أيضاً إطلاق منحة Bybit في الجامعة الأمريكية في الشارقة، والتي من المقرر أن تدعم 20 طالباً لدخول عالم التكنولوجيا المالية والبلوك تشين المزدهر.

وقال بن تشو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Bybit: «تؤكد شراكتنا مع الجامعة الأمريكية في الشارقة والمهارات الفذة، التي أظهرها الطلاب الموهوبون، خلال الهاكاثون، على جدوى ثقتنا العالية بالشباب انطلاقاً من إيماننا العميق بأنهم عماد الابتكارات التكنولوجية، لذلك نشعر بفخر كبير حيال دعم هذه العقول اللامعة،التي أظهرت مهارات استثنائية ورؤى سباقة، الأمر الذي يعكس مساعينا الرامية لنكون أحد أبرز الداعمين لقطاع العملات الرقمية حول العالم، وتمهيد الطريق نحو التبني الشامل لتقنيات الويب 3.0».

من جانبه قال الدكتور عمران ذوالكرنان، أستاذ ورئيس قسم علوم وهندسة الحاسوب في الجامعة الأمريكية في الشارقة: «يعتبر البلوك تشين والذكاء الاصطناعي تقنيات رئيسية تدعم اقتصاد دولة الإمارات، لذلك جاء هذا الهاكاثون، ليقدم فرصة فريدة من نوعها للطلاب في الدولة، للمشاركة في رحلة ملؤها التعلّم وابتكار الحلول، وتدور في صلبها حول هذه التقنيات الهامة، كما نثمن الدعم الكبير، الذي قدمته كل من منصة Bybit و Moledao لجعل الهاكاثون قصة نجاح تحتذى».

Bybit هي منصة لتداول العملات الرقمية تأسست في عام 2018، وتقدم خدمات متطورة، وتمنح متداولي العملات الرقمية محرك بحث متطوراً، وخدمة عملاء مميزة، ودعماً بلغات عديدة، وتعتبر المنصة شريكاً وثيقاً لسائقي الصانع الشهير في سباقات الفورمولا 1 أوراكل ريد بول، وفرق الرياضات الإلكترونية «نافي» و«أستراليس»، و«آليانس»، و«ميد إن برازيل»، وأوراكل ريد بول إي سبورتس.

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