957.8 مليون درهم صافي ربح «فيرتيغلوب» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «فيرتيغلوب» عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023، وبلغت الإيرادات 525 مليون دولار، وسجلت الشركة أرباحاً معدلة بقيمة 199 مليون دولار قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصافي ربح معدل قدره 41 مليون دولار، وتدفقات نقدية حرة قدرها 126 مليون دولار، وارتفع إجمالي حجم المبيعات المنتجة لدى شركة فيرتيغلوب بنسبة 8% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 نتيجة ارتفاع حجم مبيعات اليوريا المنتجة لدى الشركة بنسبة 10%.

وأعلنت الشركة عن إيرادات بقيمة 1.8 مليار دولار، وأرباح معدلة بقيمة 715 مليون دولار قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصافي ربح معدل قدره 261 مليون دولار (957.8 مليون درهم)، وتدفقات نقدية حرة قدرها 458 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.

ووافق مجلس إدارة «فيرتيغلوب» على توزيعات أرباح بقيمة 275 مليون دولار عن النصف الأول من عام 2023، أي ما يعادل 12 فلساً للسهم الواحد، ويتيح إدارة التدفق النقدي الحر والميزانية العمومية القوية للشركة مواصلة توزيع المدفوعات والإنفاق على المشاريع ذات القيمة المضافة (مركزاً نقدياً صافياً قدره 28 مليون دولار أو 0.0 ضعف صافي الدين/الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الأشهر الـ12 الماضية كما في سبتمبر 2023).

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»: «واصلت أسعار النيتروجين ارتفاعها في الربع الثالث من عام 2023، على الرغم من تراجع الطلب على الأسمدة في فصل الصيف كالمعتاد، مدفوعة بتقلص المعروض في الأسواق، بالإضافة إلى الاضطرابات في العرض والطلب المتزايد على إعادة التخزين، وتوقعات انخفاض الصادرات من الصين. وارتفعت أسعار النيتروجين بصورة ملحوظة عن أدنى مستوياتها في الربعين الثاني والثالث، ونتوقع أن نجني فوائد هذه الارتفاعات في الربع الأخير من العام الجاري، وستعتمد آفاق النمو قصير الأجل لشركة «فيرتيغلوب» على سجل الطلبات القوي على الأمونيا واليوريا في الربع الأخير من عام 2023، وتظل المؤشرات الإيجابية على تعافي أسعار النيتروجين على المدى المتوسط إلى الطويل، مدفوعة بالزيادة المحدودة في المعروض على مدى السنوات القليلة المقبلة واقتصادات المزارع القوية، وارتفاع أسعار الطاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الهامشية، لا سيما مع دخول فصل الشتاء».

وأضاف: «يسعدنا أن نشهد ارتفاع إجمالي حجم المبيعات المنتجة لدى شركة «فيرتيغلوب» بنسبة 8% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 نتيجة ارتفاع حجم مبيعات اليوريا المنتجة لدى الشركة بنسبة 10%، ومن المتوقع أن يستمر الانتعاش في الطلب قبل فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي، في دعم الأسعار خلال الربع الرابع من عام 2023، وتظل «فيرتيغلوب» في وضع جيد لخدمة أسواق الاستيراد الرئيسية، من خلال منشآتها، التي تتمتع بمواقع استراتيجية».

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