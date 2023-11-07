3.27 مليارات درهم إيرادات «أغذية» في 9 أشهر بنمو 10.9 %

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «أغذية» عن نتائجها للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 حيث استمر الأداء القوي للمجموعة أول 9 أشهر، وارتفع صافي الإيرادات 10.9 % على أساس سنوي إلى 3.27 مليارات درهم (نمو 9.1 % في الأحجام و1.8 % من التسعير)، مع أداء قوي لأقسام الوجبات الخفيفة والأعمال الزراعية والمياه والأغذية.

وفي قسم الوجبات الخفيفة لمجموعة أغذية، اجتمع الابتكار في المنتجات والتغليف في التمور مع التحول بالمزيج من البيع بالجملة إلى البيع بالتجزئة لتحقيق نمو قوي في القيمة في كل من أسواق الإمارات العربية المتحدة والأسواق الدولية. في الأعمال الزراعية، تعززت مكاسب الحصة السوقية في الدقيق من خلال المنتجات المتميزة والمتخصصة الجديدة، مع نمو قوي في إيرادات الأعلاف.

وشهد قسم المياه والأغذية في «أغذية» نمواً إيجابياً في الأحجام في الإمارات وعلى المستوى الدولي، مع أداء مميز في السعودية والكويت وتركيا. حافظت مياه «العين» المعبأة على مكانتها الرائدة في السوق بدولة الإمارات.

وبعد تعديل الإيرادات للتأثير الخاص بانخفاض قيمة العملة في مصر (-287.4 مليون درهم )، ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة +20.7 % على أساس سنوي، مع نمو 46.5 % و15.0 % على التوالي من قسمي الوجبات الخفيفة والأعمال الزراعية، ونمو بنسبة 19.4 %. من البروتين والأغذية المجمدة باستثناء تأثير العملة، ونمو 6.6 % من أقسام المياه والأغذية.

وارتفعت الإيرادات بحسب المقارنة بالمثل، بما في ذلك «أبو عوف» في الفترة المماثلة السابقة، بنسبة 3.5 % على أساس سنوي بالدرهم الإماراتي، أو 12.6 % باستثناء تأثير صرف العملة.

وتفوق نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على الإيرادات، حيث ارتفع 18.0 % على أساس سنوي إلى 465.1 مليون درهم (ارتفاع +30.3 % باستثناء تأثير تحديات العملة)، مما يعكس النمو القوي في ربحية الوجبات الخفيفة والمياه والأغذية والأعمال الزراعية، إلى جانب التركيز المستمر على حماية الأرباح في مصر وتوليد الكفاءة على مستوى المجموعة.

وفي قسم الوجبات الخفيفة في مجموعة أغذية، كان نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 73.4 % (ارتفاع +52.2 % في الربع الثالث على أساس سنوي) مدفوعاً بالأداء القوي في كل من أسواق التمور المحلية والدولية، إلى جانب النمو القوي لـ«أبو عوف» (مصر) في القهوة ذات العلامة التجارية الرائدة والنوعية الممتازة، وزيادة الربحية من إعادة الهيكلة التشغيلية لـ «بي إم بي» في السعودية.

وكان نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 16.7 % (ارتفاع +47.9 % في الربع الثالث على أساس سنوي) في الأعمال الزراعية بفضل التنفيذ الجيد عبر المزارع التجارية وعمليات السوق المفتوحة، وفعالية التكلفة في الدقيق، وبيئة السلع الأكثر ملاءمة.

وفي مجال المياه والأغذية، أدى مزيج من النمو الإيجابي عبر القنوات الإماراتية والدولية، والمزيج المناسب وزيادة كفاءة التكلفة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 26.6 % على أساس سنوي (ارتفاع +55.5 % في الربع الثالث).

وارتفع صافي أرباح المجموعة 12.7 % على أساس سنوي إلى 205.6 ملايين درهم، مع معدل نمو أسرع مقارنة بالإيرادات، مما يعكس توسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بالإضافة إلى السداد التراكمي البالغ 928 مليون درهم من الديون في عام 2023 حتى تاريخه.

وحافظت الميزانية العمومية لمجموعة أغذية على قوتها مع وجود نقد وما يعادله بقيمة 0.5 مليار درهم إماراتي. انخفضت نسبة صافي دين المجموعة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند 1.4 مرة (صافي دين بقيمة 0.9 مليار درهم) من 2.3 مرة في ديسمبر 2022

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