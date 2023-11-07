الشارقة مقراً للمنتدى العالمي للاستثمار في الشركات الناشئة بالمنطقة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والمنتدى العالمي للاستثمار في الشركات الناشئة (WBAF) عن توقيع مذكرة تفاهم لتصبح بموجبها الشارقة مقراً رئيساً للمنتدى في الإمارات والمنطقة، كما تم اختيار حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ليكون بمثابة الرئيس الفخري لمكتبها في الإمارات.

وتم تبادل مذكرة التفاهم بين مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والمنتدى العالمي للاستثمار في الشركات الناشئة «WBAF» خلال منتدى الأعمال التركي الإماراتي، الذي عقد في إسطنبول في تركيا بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين التركي والإماراتي. كما أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار خلال المنتدى كذلك عن توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع مجمع التكنولوجيا التابع لجامعة يلدز التقنية في إسطنبول.

ويعتبر المنتدى العالمي للاستثمار في الشركات الناشئة (WBAF) مبادرة عالمية تسعى إلى تسهيل وصول رواد الأعمال إلى التمويل، وجذب المستثمرين إلى دول مختلفة للاستثمار والتطوير في الشركات التقنية الصغيرة والناشئة، ولتجسيد التزامه بخطة عمل لمجموعة العشرين GPFI، يركز هذا المنتدى على التحول الرقمي والتجاري للشركات الصغيرة وعلى جودة المستثمرين المحليين في الاقتصادات المحلية.

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