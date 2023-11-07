269 مليون درهم أرباح «أملاك» في 9 أشهر

المصدر: دبي ـ البيان

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حققت «أملاك للتمويل» أرباحاً صافية بلغت 269 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، بتراجع 31% مقارنةً بصافي ربح قدره 390 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022، كما انخفض إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، بنسبة 19% ليصل إلى 364 مليون درهم، مقارنةً بـ448 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي 3 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حققت الشركة صافي ربح بلغ 131 مليون درهم، مقارنة مع 123.56 مليون درهم في الربع الثالث 2022. وسجلت إيرادات بلغت 99.30 مليون درهم، مقارنة مع 174 مليون درهم في الفترة نفسها من 2022.

وانخفضت إيرادات أعمال التمويل بنسبة 10% إلى 90 مليون درهم مقارنة بـ100 مليون درهم تم تسجيلها في الربع الثالث من 2022.

واستمر نجاح عمليات تسوية ديون الشركة من خلال النقد، ونتج عنها تسوية ديون سبعة من الممولين بالكامل خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. وسجلت الشركة مكاسب بقيمة 174 مليون درهم من ترتيبات تسوية الديون، ونجحت في تخفيض إجمالي الديون بمبلغ 531 مليون درهم (بما في ذلك أداة المضاربة بقيمة 118 مليون درهم).

وارتفعت تكاليف التشغيل لأملاك خلال الربع الثالث بنسبة 6% لتصل إلى 69 مليون درهم، مقارنةً بـ65 مليون درهم خلال ذات الفترة من العام الماضي، ويُعزى ذلك بالأساس إلى المصاريف غير المتكررة التي تتعلق ببدء المفاوضات الممولين للخروج من اتفاقية الشروط المشتركة.

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