سوق دبي عند أعلى مستوى في 3 أسابيع بمكاسب 2.6 مليار

المصدر: دبي - محمد عباس

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صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.69% أو ما يعادل 27.15 نقطة، أمس، مسجلاً 3956.96 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 3 أسابيع، وتحديداً منذ جلسة 13 أكتوبر الماضي، ليربح السوق 2.6 مليار درهم، بدعم نتائج الشركات والبنوك القياسية في الربع الثالث لعام 2023.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 662.46 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 665.06 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «بي أتش أم كابيتال» بالحد الأقصى بنسبة 14.6%، ليتصدر ارتفاعات 25 سهماً بسوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 90 مليون درهم، تعادل 33.9% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 265.4 مليون درهم، مرتفعاً 1.9%، ليغلق السهم عند 6.96 درهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم «سوق دبي المالي» 3%، و«تبريد» 2.5%، و«دبي الإسلامي» 2.4%، و«العربية للطيران» 2.3%، و«إعمار للتطوير» 2.2%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، بنسبة 0.44% إلى مستوى 9552.13 نقطة، ليربح السوق 9 مليارات درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 213.2 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 96.9 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 76.2 مليون درهم، مرتفعاً 1.1%، ليغلق عند 3.65 دراهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم «إمستيل لمواد البناء» 4.9%، و«أي دي سي كوربوريشن» 4.3%، و«إي آند» 3.4%، و«الجرافات البحرية» 3.3%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بواقع 11.6 مليار درهم، أولى جلسات الأسبوع، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.511 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 3.523 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.858 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و665.06 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة بأكثر من 1.3 مليار درهم، موزعة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي، و265.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 358.5 مليون سهم عبر تنفيذ 23.7 ألف صفقة.

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