المصدر: دبي-البيان

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● أعلن مصرف عجمان أن مجلس إدارته سيناقش النتائج المالية غير المدققة للشركة للربع الثالث من عام 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 9 نوفمبر. وبحسب إفصاح لسوق دبي، أشار المصرف إلى أن مجلس الإدارة سيراجع خلال الاجتماع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً مناقشة الاعتيادية الأخرى.

● أعلنت شركة أدنوك للتوزيع أن مجلس إدارتها سيناقش النتائج المالية غير المدققة للشركة للربع الثالث من عام 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 9 نوفمبر. وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، أشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة سيناقش أيضاً أموراً عامة متعلقة بأعمال الشركة.

● أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال أن مجلس إدارتها سيناقش النتائج المالية غير المدققة للشركة للربع الثالث من عام 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 9 نوفمبر. وأشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة سيراجع خلال الاجتماع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، لافتة إلى أنه سيتم أيضاً مناقشة الأمور التشغيلية والروتينية وأي مواضيع أخرى.

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