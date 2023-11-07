«دو» و«أوكلا» تبرمان شراكة لتعزيز تجارب الاتصال

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «أوكلا»، للحلول المصممة لتعزيز ذكاء تقنيات الاتصال، تستهدف توفير تجارب اتصال فائقة الجودة للعملاء في الإمارات. وستشهد الشراكة محفظة متنوعة من أحدث حلول وتقنيات الاتصال لشركة دو.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: تأتي الاتفاقية في إطار حرصنا المستمر على تعزيز أداء شبكتنا والارتقاء بمستوى التجارب التي نقدمها للعملاء على امتداد الإمارات. وسنعمل من خلال الشراكة على توظيف مجموعة من التقنيات المدعومة برؤى وبيانات قيّمة لتحسين كفاءة تقنيات وخدمات الاتصال والتأكد من مواكبة شبكتنا لمتطلبات المستقبل .

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