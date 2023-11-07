مجلس شباب «تدرا» ينظم ورشة حول المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

المصدر: دبي - البيان

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نظم مجلس شباب تدرا ورشة توعوية حول المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23) الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة ما بين 20 نوفمبر إلى 15 ديسمبر من العام الحالي؛ وذلك بهدف التعرف على المؤتمر وفهم كيفية تأثيره على مختلف القطاعات، إلى جانب مناقشة دور الشباب الإماراتي في إنجاح هذه المنصة العالمية التي تجمع قادة وخبراء عالميين لمناقشة مستقبل الاتصالات الراديوية خلال السنوات المقبلة والتحديثات التي سيتم تنفيذها على لوائح الراديو.

وسيضم المؤتمر، الذي سيُعقد في مركز دبي التجاري العالمي 4000 مندوب من 193 دولة، يمثلون السلطات الحكومية، وهيئات تنظيم الاتصالات، إلى جانب ممثلين عن قطاع الاتصالات الراديوية ومورديها الرئيسيين.

وقال المهندس محمد بوشليبي، رئيس مجلس شباب هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: تجسد هذه الورشة التزام الهيئة بإشراك الشباب بشكل فعّال في الحوارات العالمية المحورية. ونحن سعداء بمستوى المشاركة والتفاعل في الورشة التي شهدت حوارات معمّقة حول دور قطاع الاتصالات في رسم مستقبل التحولات العالمية، مع التركيز على الاتصالات الراديوية ولوائحها، وأثر كل ذلك على مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي حاضراً ومستقبلاً.

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