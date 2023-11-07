«الاتحادية للضرائب» تطالب الشركات الخاضعة بالإسراع في التسجيل

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية إسراع المعنيين بالتسجيل لضريبة الشركات، موضحاً أن التسجيل المُبكِّر يتيح للخاضعين للضريبة وقتاً كافياً للقيام بالتزاماتهم الضريبية بكفاءة ودقة.

وأوضح أن التسجيل مُتاح على مدار الساعة بإجراءات تتميز بالوضوح والسهولة عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية للخاضعين لضريبة الشركات من الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، إضافة إلى الشركات المُساهمة العامّة والمُساهمة الخاصة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الخاصة المقيمة في دولة الإمارات، لتمكينهم من الامتثال لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خالد البستاني خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الاتحادية للضرائب في الشارقة ضمن حملتها الشاملة لتعزيز الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال في جميع إمارات الدولة، عُقدت بحضور محمد مير عبد الرحمن السراح مدير عام هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وأحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومريم الشامسي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من المسؤولين بالجهات المعنية في الإمارة.

وأشار خالد البستاني في كلمته إلى أن الورشة جاءت في إطار حملة التوعية الشاملة التي أطلقتها الهيئة وتستمر خلال المرحلة المُقبلة للتعريف بضريبة الشركات وتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان التطبيق الدقيق والسلس لقانون الشركات، حيث تتضمن الحملة جلسات وورش عمل توعوية بأدوات مُتنوعة للتعريف بالضريبة وإجراءات التسجيل، وتحظى بإقبال كبير من الخاضعين للضريبة والمعنيين بتطبيقها. وأضاف: نهدف من خلال الحملة إلى التعريف بمبادئ ضريبة الشركات، وتسليط الضوء على قانون الشركات والقرارات ذات العلاقة بتطبيق القانون لتسهيل امتثال الخاضعين للضريبة.

وشكلت الورشة السادسة جزءاً رئيسياً من الحملة التوعوية التي تُنفذها الهيئة حول «المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال»، حيث شهدت حضور أكثر من 370 من ممثلي قطاع الأعمال في إمارة الشارقة.

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