11 % نمو الرخص الاقتصادية في عجمان بنهاية الربع الثالث

المصدر: عجمان - وام

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كشف تقرير حركة الأعمال للربع الثالث من عام 2023 الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن نمو إجمالي الرخص الاقتصادية بمعدّل 11 %.

وبالنظر إلى توزيع الرخص الاقتصادية حسب الفئة جاء في مقدمتها الرخص المهنية بحوالي 51 % من إجمالي الرخص، تلتها الرخص التجارية بنحو 44 %، ثم الصناعية بنسبة 4 %. وأفاد التقرير بأن حركة تجديد الرخص في الربع الثالث سجّلت معدلات نمو غير مسبوقة، وصلت إلى 11 %، حيث ارتفعت الرخص المجددة بنسبة 10 % للرخص المهنية، و12 % للرخص التجارية، و11 % للرخص الصناعية، إضافةً إلى ذلك نمت رخص برنامج المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة «تعزيز» ورخص «ريادة» لمزاولة الأنشطة المنزلية بنحو 9 % لكل منهما.

ووفقاً للتقرير بلغت الرخص الجديدة الصادرة في الربع الثالث نحو 1,428 رخصة، كما أشار التقرير إلى أن الرخص الجديدة الصادرة جاءت حسب الجنسية وبالترتيب لحاملي الجنسية الإماراتية، يتبعها الجاليات الهندية، والباكستانية.

وقال عبدالله الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إن النتائج الأخيرة لحركة الأعمال تظهر نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات، وتُشير إلى نجاح الإمارة في استقطاب الشركات الجديدة والحفاظ على معدّل نمو مستدام، وتؤكّد ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بقوة الأداء الاقتصادي.

ولفت إلى أن هذه المعدلات تعد شهادة على مرونة وكفاءة اقتصاد الإمارة في مقابل الظروف الاقتصادية والسياسية التي يعيشها العالم، وعلى دعم مسيرة النمو والتنوّع الاقتصادي القائم على التنافسية والابتكار في الإمارة، الأمر الذي يسهم في ترسخ مكانة عجمان وجهة عالمية للاستثمار، وجعلها الخيار الأمثل لروّاد الأعمال والمستثمرين محليًا وعالمياً.

وأكّد أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لما يقوم به القطاع الخاص من دور مؤثّر وفاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحقيق الرؤية الطموحة لعجمان على وجه الخصوص ودولة الإمارات بصفة عامة في شتى المجالات.

كما أكد الحمراني أن الدائرة تعمل بشكل دائم على بذل الجهود اللازمة لتطوير وتحسين خدماتها التي تقدمها للمتعاملين من أجل المحافظة على معدلات نمو إيجابية مستدامة في حركة إصدار الرخص لديها. وأوضح أن أبرز الخدمات التي تم تطويرها مؤخراً، استحداث بوابة الخدمات الجديدة في المنصة الرقمية الموحّدة لخدمات التراخيص وتأسيس الأعمال والمتاحة عبر موقع إلكتروني تفاعلي جديد وتطوير تطبيق ذكي خاص بالدائرة. ونوه إلى أن هاتين المنصتين تعتبران نافذة نموذجية ملائمة لرجال الأعمال الذين بات بإمكانهم البدء بمزاولة أعمالهم بيسر وسهولة متناهية، وبأسلوب سلس يوفر الوقت والجهد.

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