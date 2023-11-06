7500 زائر لمعرض «المغامرات والتخييم 2023» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت في مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة الخامسة من معرض «المغامرات والتخييم 2023» والذي نظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة، مستقطباً على مدار 5 أيام نحو 7500 زائر تعرفوا على ما قدمه أكثر عن 35 عارضاً ونخبة من أهم العلامات التجارية المتخصصة في مجال التخييم ورحلات البر والبحر.

وتميزت النسخة الخامسة من الحدث بالعرض المتنوع لمجموعات من أحدث معدات التخييم وإكسسواراتها ومستلزمات رحلات السفاري ولوازم الصيد والرماية ومعدات رياضة الغوص وسط أسعار مغرية وتخفيضات جاذبة استهوت محبي المغامرات والرحلات البرية والبحرية، فيما حظيت منصات الجهات المتخصصة في مجال صناعة الدراجات النارية والرباعية الدفع، بإعجاب الزوار بما تضمنته من عروض مباشرة للمركبات ودراجات الدفع الرباعي.

وأشار سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن النجاح الذي حققه المعرض في نسخته الخامسة عزز من مكانته الرائدة كأحد أهم الأحداث المتخصصة في مجال منتجات التخييم ورحلات السفاري على مستوى الدولة، حيث شكل المعرض منصة متميزة لرواد البر والتخييم للتعرف على السلع الجديدة واقتناء أحدث معدات ولوازم التخييم والبر وإكسسواراتها، ولا سيما أن المعرض تزامن مع اعتدال الطقس وبداية موسم التخييم، وفي ظل اقتراب العطلات الرسمية، وبالتالي فإن المعرض منح الزوار فرصة إضافية لتلبية كافة احتياجاتهم من مستلزمات التخييم والرحلات.

وأكد أهمية المعرض ودوره في دعم قطاعات «مُعدّات الصيد والتخييم» ورحلات الصيد والسفاري على المستوى المحلي عبر مساهمته في تحفيز حركة مبيعات العارضين وإتاحة المجال لهم للترويج لمنتجاتهم وفتح فرص جديدة للتسويق أمامهم، متوجهاً بالشكر إلى غرفة تجارة وصناعة الشارقة على الدعم الكبير الذي حظي به المعرض والمتابعة المستمرة من غرفة الشارقة للوقوف على كافة الاحتياجات لإنجاح المعرض، مثنياً على الجهود المبذولة من قبل فرق العمل التي عملت جاهدة لإخراج الحدث بأبهى صوره.

وسجل المعرض هذا العام مشاركة متألقة من قبل الشركات الإماراتية المتخصصة في مجالات التخييم وتصنيع مُعدّات وأسلحة الصيد والرحلات البرية والبحرية، التي قدمت عروضاً حصرية لزوار المعرض وتخفيضات على مجموعة واسعة من مستلزمات الرحلات مثل الخيام وأدوات الطهي والشواء والكراسي، والأثاث الخارجي، وكافة مقتنيات الراحة ووسائل الترفيه في الرحلات البرية، بما فيها الثلاجات الكهربائية والخيام الخارجية العالية الجودة والمزودة بألواح من الطاقة الشمسية.

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