تمديد الموعد النهائي لحصول مزودي خدمات الأصول الافتراضية على ترخيص في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة، عن تحقيق إنجاز هام في مساعيها لتعزيز الأمن لمواجهة التهديدات العابرة للحدود والتركيز على حماية المستهلك في ظل النمو المتسارع لقطاع الأصول الافتراضية في دبي. وفي الوقت الذي تواصل فيه الإمارة ترسيخ مكانتها العالمية، تقدمت أكثر من 1,000 شركة بطلبات للتسجيل بموجب الإطار التنظيمي الخاص بإمارة دبي، مما يؤكد التزام الإمارة بتعزيز شفافية ومرونة قطاع الأصول الافتراضية.

وبعد تأسيس سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة بموجب قانون رقم (4) لعام 2022 وإصدار اللوائح التنظيمية الخاصة بالسلطة في فبراير 2023، أصبح قطاع الأصول الافتراضية في دبي، والذي يشمل مزودي خدمات الأصول الافتراضية المتخصصين والشركات التقليدية المشاركة في أنشطة الأصول الافتراضية، جزءاً من قطاع منظّم يُلزِم كافة مزودي الخدمات القائمين في إمارة دبي بالحصول على تراخيص أو التسجيل لدى سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة. وبالإضافة إلى جهود التوعية الكبيرة التي تم بذلها بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة ومجلس المناطق الحرة في دبي خلال العام الجاري، نجح فريق التراخيص في سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة في إطلاق برنامج توعية محلي بشكل سريع.

وتعمل سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة على تعزيز حضورها في سوق الأصول الافتراضية لتقييم الامتثال للوائح التنظيمية المعتمدة، وفي نفس الوقت التأكيد على إلزامية الترخيص لجميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية في الإمارة. وقد تم تمديد الموعد النهائي للشركات المتأخرة في عمليات التسجيل حتى 17 نوفمبر 2023 قبل أن يتم إنفاذ القوانين بشكل تلقائي. وتدعو السُلطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية الذين لم يتقدموا بطلبات التسجيل حتى الآن، أو لم يتسلّموا الإشعارات من سلطات التراخيص التجارية المعنية، أو قاموا بتقديم طلبات غير مكتملة التواصل معها بشكل استباقي، لتجنّب العواقب التنظيمية غير المعتمدة.

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