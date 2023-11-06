تايجر العقارية تطلق مشروع «فولغا» بتكلفة 400 مليون درهم في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة تايجر العقارية عن إطلاق مشروع «فولغا» في قرية مثلث جميرا في إمارة دبي، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع «فولغا» السكني 400 مليون درهم، وهو عبارة عن برج بارتفاع 40 طابقاً، ويضم عدد 390 من الوحدات السكنية،

ويتميز المشروع الجديد بوجود مسبح خاص لكل شقة، إضافة إلى مسبح خارجي، ومنطقة للعب الأطفال، ومضمار للمشي، ومرافق خدمية متنوعة.

وتتنوع الوحدات السكنية في المشروع بين 1 غرفة وصالة، وغرفتين وصالة، و3 غرف وصالة، و4 غرف وصالة، ومتاح التملك أمام مختلف الجنسيات، مع خطة دفع ميسرة تمتد على مدار 5 سنوات.

وقال المهندس عامر وليد الزعبي المدير التنفيذي لشركة تايجر العقارية: «على مدار العام الجاري حرصنا على إطلاق نخبة من المشاريع العقارية النوعية، التي تلبي طلب المستثمرين والمستخدمين النهائيين، ويسرنا أن نعلن اليوم عن إطلاق مشروع» "فولغا"الجديد الذي يتميز بمرافقه وخدماته وموقعه، وبأسعار تنافسية وطرق سداد ودفع مرنة، في سعي منا لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والعقارية في إمارة دبي، مع توقعات نجاحنا باستقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين والمهتمين بالشراء والتملك».

وتابع بالقول: يتوقع أن تستغرق العمليات الإنشائية في مشروع «فولغا» مدة 3 سنوات، على أن نبدأ بتسليم الوحدات السكنية للمشترين والمستثمرين في ديسمبر 2026.

وأعرب عن توقعاته أن يسجل المشروع اقبالاً كبيراً خاصة بما يوفره من وحدات نوعية، وتشطيب عالي الجودة، ومسابح خاصة لكل شقة، إلى جانب مسبح خارجي، وبالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي قرب المعالم الهامة والحيوية في مدينة دبي.

وأكد المهندس عامر وليد الزعبي اعتزازه بطرح مزيد من المشاريع في إمارة دبي ودولة الإمارات التي حققت سمعة عالمية في القطاع العقاري، ومساهمة شركة تايجر العقارية في تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية في دولة الإمارات.

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