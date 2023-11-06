«بنى» تطلق خدمة الدفع التبادلي للصرف الأجنبي بالتعاون مع «أبوظبي التجاري» و«الأهلي الأردني»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت منصة «بُنى» للمدفوعات عن إطلاق خدمة الدفع التبادلي (PvP) للصرف الأجنبي، بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الأردني، أول مستخدمين لهذه الآلية، التي توفر التسوية الآمنة للعملات الأجنبية (FX).

وتضمن آلية الدفع التبادلي (PVP) التابعة لمنصة «بنى» أن تتم التسوية بعملة واحدة، بالتزامن مع تنفيذ عملية التسوية المقابلة بالعملة الأخرى في اللحظة نفسها، ما يجعلها آلية أكثر فعالية وأمناً لإجراء تسوية معاملات الصرف الأجنبي، تماشياً مع التوصيات الأساسية لمجموعة العشرين، لتعزيز المدفوعات عبر الحدود.

كما توفر الخدمة منصة حديثة لتنفيذ تسوية عمليات الصرف الأجنبي بالعملات المختلفة بين البنوك المشاركة، حيث سيتمكن مستخدمو منصة «بنى» من الاستفادة من مجموعة حديثة من واجهات برمجة التطبيقات لتبادل المعلومات والاتفاق فيما بينهم، وبشكل مباشر على أحكام وتفاصيل معاملات الصرف الأجنبي الخاصة بهم، دون تدخل من قبل منصة «بنى» أو أي وسيط آخر في هذه الصفقات.

وتقدم منصة «بنى» هذه الخدمة بالعملات الست المتاحة فيها وهي: الدرهم الإماراتي، والجنيه المصري، والريال السعودي، والدينار الأردني، والدولار الأمريكي، واليورو.

وقال مهدي مانع- الرئيس التنفيذي للمؤسسة: يسعدنا أن نشهد التنفيذ الناجح لخدمة الدفع التبادلي لتسوية عمليات الصرف الأجنبي لدى منصة «بنى»، ومن المتوقع أن يكون الجمع بين توفير منصة للبنوك المشاركة بالعملات المختلفة وآلية التسوية الآمنة في نظام واحد فعالاً في تعزيز المدفوعات، عبر الحدود وتقديم تجربة آمنة وأكثر كفاءة للمشاركين في منصة «بنى».

من جانبه قال محمد الجياش، كبير مسؤولي العمليات المصرفية في مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «تشكل الشراكات، التي تضفي المزيد من القيمة المستدامة جزءاً مهماً من نهج بنك أبوظبي التجاري في التميز في خدمة العملاء، ونحن نواصل جهودنا في الاستثمار بشكل كبير في المنصات الرقمية، لضمان تقديم خدمات متميزة ومبتكرة لعملائنا تماشياً مع استراتيجية البنك الرقمية. ويأتي هذا التعاون مع «بُنى» بمثابة مساهمة فاعلة في مجال المدفوعات الآمنة والفعالة على المستوى الإقليمي والعالمي على حد سواء. ونسعى من خلال اعتماد آلية الدفع التبادلي (PvP)، لتسوية معاملات صرف العملات الأجنبية، إلى ترسيخ دورنا الرائد في مجال خدمات الدفع المبتكرة».

وقال رامي دعنا، مدير قطاع العمليات والدعم في البنك الأهلي الأردني: «الأردن في طليعة الدول، التي أطلقت خدمات دفع مبتكرة، ونحن في البنك الأهلي الأردني نقود هذه الجهود، بالتعاون مع منصة «بنى»، ويسعدنا أن نسهم في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال خلق خيارات جديدة لتوفير عملة الدينار الأردني للبنوك المشاركة بالمنصة، باعتباره عملة عربية رئيسية للمدفوعات عبر الحدود، وإنني أتطلع إلى توسيع فرص أعمالنا، من خلال التعاون مع البنوك الأخرى المشاركة في منصة (بنى)».

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