«اقتصادية الشارقة» و«رواد» تعرّفان بأساسيات جدوى المشاريع الصناعية

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» التابعة لها، ورشة إعداد دراسة جدوى للمشاريع الصناعية، بهدف تعريف المشاركين بأساسيات دراسة الجدوى وسبل تطوير المشاريع، ومبادئ إدارة الجوانب الإدارية، والمالية، والتسويقية في المشاريع الصناعية. حضر الورشة عدد من رواد الأعمال الشباب أصحاب المشاريع الصناعية، وعدد من طلاب جامعة الشارقة المتخصصين في كلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة.

وتناولت الورشة التي قدمها المستشار راشد سواقد، مستشار تنمية المشاريع في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية، أهمية دراسات الجدوى التسويقية، التي تعتمد على القيام بجمع وتسجيل وتحليل البيانات السوقية والفنية والمالية للمشروع، إلى جانب دراسة الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع.

وقال حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن الدائرة تعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وتوجيهاتهما بمساعدة الشباب المواطنين لدخول الأسواق وممارسة العمل الاقتصادي ودعم أعمالهم ومبادراتهم وأفكارهم للانطلاق بها إلى آفاق النجاح والاستدامة حرصاً على تعزيز العمل الاقتصادي في الإمارة، كما تسعى الدائرة بشكل دائم إلى تقديم كل الخدمات التدريبية، وتذليل العقبات، وتهيئة البيئة المحفزة لإنجاح مشاريعهم بما يسهم في نمو القطاع الاقتصادي في الشارقة والمحافظة على جودته واستدامته.

ومن جهتها أكدت مريم ناصر السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية، أن الدائرة تحرص على تعريف المستثمرين بخدمات الدائرة وأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تمكين الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، والتأكيد على أن الدائرة تعمل على توفير بيئة أعمال صناعية مناسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، لضمان التنمية الصناعية المستدامة مع تقديم الاستشارات والدعم الفني لرواد الأعمال والمصانع التابعة لهم، بهدف العمل على دراسة كل التحديات والصعوبات التي تواجههم، وذلك للخروج بنتائج وتوصيات وقرارات داعمة تعزز من هذه الاستثمارات الصناعية في الإمارة، وأكدت حرص الدائرة على تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى توفير البيئة والممكنات المحفزة لاجتذاب المواهب المتخصصة.

وأشارت فاطمة آل علي، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» بالإنابة، إلى سعي المؤسسة لدعم وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب المواطنين من كلا الجنسين، وذلك بتوفير بيئة جاذبة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع، من خلال توفير منصات تدريب علمية وعملية لهم، ومنصات تسويقية ومؤسسات معنية بدعمهم.

كما أوضحت أن «رواد» تحرص على تنظيم الدورات التدريبية بشكل دوري لاستقطاب الشباب الراغبين في خوض مضمار ريادة الأعمال.

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