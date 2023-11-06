مشاركة إماراتية واسعة في معرض «أمبيانته» بفرانكفورت

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

من المتوقع أن يشارك أكثر من 5000 من أصحاب الأعمال من الشرق الأوسط، منهم 1000 من الإمارات، في معرض أمبيانته، الذي يقام بمدينة فرانكفورت الألمانية، ويعد من أكبر المعارض في العالم لتوريد المنتجات لقطاعَي الضيافة والبيع بالتجزئة، في ظلّ النمو المستمر لقطاع السياحة في المنطقة.

وسيقام معرض أمبيانته من 26 لغاية 30 يناير المقبل، ومن المتوقّع أن يستقبل عدداً أكبر من الزوّار الإقليميين بزيادة تقدر بـ 60 %، مقارنةً بفترة ما قبل الجائحة، ممّا يسلّط الضوء على الطلب المستمر في الشرق الأوسط على المنتجات والتصاميم والتجهيزات الخاصّة بالفنادق والمطاعم والمنتجعات والمتاجر ومساحات العمل.

وتنظم شركة ميسي فرانكفورت التي تتخذ من ألمانيا مقراً رئيسياً لها معرض أمبيانته. وتُعتبر الإمارات السوق الرئيسي الذي يسهم معرض أمبيانته في توفير المنتجات له في الشرق الأوسط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز