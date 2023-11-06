توقعات مديري ومسؤولي شركات للعام 2024: التكنولوجيا والصحة والمال والهندسة أولويات التوظيف

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع مديرون ومسؤولون في قطاع التوظيف بالإمارات أن تتصدر قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية والهندسة أولويات التوظيف في العام 2024. وأكدوا، لـ«البيان»، أن حجم التحول الرقمي في الإمارات وتطور الذكاء الاصطناعي واستمرار الرقمنة جعل من قطاع التكنولوجيا يتصدر مشهد التوظيف في العام 2024، ليكون القطاع الأكثر نمواً وطلباً من قبل جميع الشركات في الدولة، إلى جانب نمو كبير متوقع في قطاع الرعاية الصحية، بسبب التركيز المستمر على الصحة والرفاهية.

وذكر مديرو ومسؤولو الشركات أن تركيز الإمارات والتزامها في قطاع الاستدامة والطفرة في مشاريع البنية التحتية والعقار سيزيد الطلب على قطاع الهندسة والبناء، ولكون الإمارات تعد مركزاً مالياً عالمياً فبالتالي سينمو الطلب بشكل مستمر على الأدوار الوظيفية في مجالات التمويل والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والمحاسبة أيضاً.

التحول الرقمي

وتفصيلاً، قال علي مطر، رئيس لينكد إن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الأوروبية الناشئة: ما زالت التكنولوجيا والوظائف الرقمية تتصدر أولويات التوظيف، خلال الـ 12 شهراً المقبلة، حيث تعكس الزيادة في وظائف قطاع التكنولوجيا حجم التحول الرقمي في الإمارات، بالإضافة إلى الاهتمام المتنامي بالبيانات والأتمتة، الذي تشهده المنطقة.

وذكر مطر: أن من أفضل المؤشرات على الطلب الكبير على قطاع التكنولوجيا والوظائف الرقمية أن ثلاثاً من الوظائف الـ10 الأكثر نمواً كانت في مجال تطوير البرمجيات.

الصحة والرفاهية

من جهته، قال أحمد العدوان، رئيس حلول أصحاب العمل في «بيت.كوم»: «إن الشركة تراقب عن كثب اتجاهات سوق العمل المتطورة في دولة الإمارات، حيث نتوقع أن تشهد العديد من قطاعات العمل نمواً كبيراً، خلال الأشهر الـ 12 المقبلة». ووفقاً لاستبيان أجراه الموقع حول مؤشر فرص العمل في الشرق الأوسط فمن المتوقع أن يشهد قطاع الرعاية الصحية نمواً كبيراً، بسبب التركيز المستمر على الصحة والرفاهية، إذ إن هناك طلباً كبيراً على الأدوار الوظيفية للطبيب/أخصائي العلاج الطبيعي (71 %)، والممرض (70 %)، والمهندس الطبي الحيوي (68 %).

وأضاف عدوان: «إن التزام الإمارات بالاستدامة والنمو يشير إلى زيادة الطلب على الوظائف المتعلقة بالهندسة، مثل المهندس الكهربائي (68 %)، والمهندس الكيميائي (67 %)، وأخيراً، نتوقع زيادة في الطلب على أدوار المدي/ رئيس القسم في العديد من المجالات، مثل (التسويق، التصميم، خدمة العملاء، تكنولوجيا المعلومات، المبيعات، المالية، الموارد البشرية، العمليات، وما إلى ذلك)».

الذكاء الاصطناعي

إلى ذلك، قال جيرون فان دن الشوت، مدير الأعمال في Hays Middle East: «إنه مع إحداث تطور الذكاء الاصطناعي ثورة في المشهد التكنولوجي، واستمرار الرقمنة في إعادة تشكيل عالمنا، يستمر الطلب على وظائف التكنولوجيا في الزيادة».

وتابع الشوت: «تركز الشركات في دولة الإمارات على رقمنة العمليات وأتمتتها وتحسينها، الأمر الذي يتطلب مهارات تقنية متخصصة، علاوة على ذلك، فإن تحويل استثمارات التحسين والرقمنة إلى فرص نمو حقيقية يعني جعل التكنولوجيا عنصراً أساسياً في جميع عمليات صنع القرار الاستراتيجي».

التكنولوجيا والخدمات المالية

وقال طارق سلام، رئيس الإدارة في شركة دييل- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إنه وفقاً للبيانات لدينا في دييل فمن المتوقع أن تسجل القطاعات التالية أسرع معدلات نمو خلال الـ 12 شهراً المقبلة، وهي: تكنولوجيا المعلومات والخدمات، الخدمات المالية، السياحة والسفر، العقارات، قطاعات الصحة، قطاع الضيافة، الملابس والموضة، الخدمات الاستشارية، برامج الكمبيوتر، إلى جانب، قطاع البناء».

سلاسل التوريد

وقال ريتشارد جاكسون، الرئيس التنفيذي للعمليات في تاسك TASC Outsourcing: «إنه وفقاً لسنوات خبرتنا وفهمنا للسوق نتوقع أن تكون قائمة الوظائف التالية الأكثر طلباً في الإمارات، خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها متخصصو تكنولوجيا المعلومات، حيث تعمل الإمارات على تنمية قطاع التكنولوجيا بشكل مطرد، مما أدى إلى زيادة الطلب على متخصصي تكنولوجيا المعلومات، وفقاً لخبرائنا في علامتنا التجارية لتوظيف التكنولوجيا AIQU فإن الأدوار مثل مطوري البرامج وخبراء الأمن السيبراني ومحللي البيانات ومديري تكنولوجيا المعلومات مطلوبة بشدة».

وأضاف جاكسون: «إن القطاع الذي سيشهد نمواً أيضاً هو الهندسة والبناء، إذ تستمر مشاريع تطوير البنية التحتية والبناء في الإمارات، مما يخلق الطلب على المهندسين وعمال البناء، وهناك طلب مستمر على المهندسين المدنيين ومهندسي الكهرباء ومديري المشاريع في قطاع البناء».

وأكد جاكسون أن قطاع المالية والمصرفية يأتي في المرتبة الثالثة، حيث تعد الإمارات مركزاً مالياً، ولا يزال هناك طلب على الأدوار في مجالات التمويل والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والمحاسبة، وفقاً للتقارير، تم البحث عن محللين ماليين ومحللين كميين ومدققين ومحترفين مصرفيين في الإمارات. وتابع جاكسون: إنه مع مشهد الأعمال المتنامي تبحث الشركات عن محترفين يمكنهم قيادة جهود المبيعات والتسويق، وفقاً لأحدث التقارير، هناك طلب كبير على مديري المبيعات ومتخصصي التسويق الرقمي والمديرين التنفيذيين لتطوير الأعمال.

وذكر جاكسون أن قطاع الضيافة والسياحة سيكون بارزاً خلال الفترة المقبلة، حيث خلقت خطط الإمارات لترويج السياحة فرصاً في مجال الضيافة، وفقاً لشركة Hotelier Middle East، فقد زاد الطلب على موظفي الفنادق والمطاعم، وكذلك وكلاء السفر، مرات عدة منذ الوباء.

ونوه جاكسون بأن الإمارات تستثمر في قطاع التعليم، مما أدى إلى الطلب على المعلمين ومديري التعليم، وشهدت المنطقة حاجة مستمرة للمعلمين، لا سيما في موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأشار جاكسون إلى أن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كونها مركزاً لوجستياً عالمياً يخلق طلباً كبيراً على المتخصصين في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن سوق العمل مرن للغاية، ويمكن أن يتغير بسرعة، كمقدمي وظائف، اقتراحنا للباحثين عن عمل هو البقاء على اطلاع بقوائم الوظائف الحالية وأخبار الصناعة لتحديد الوظائف الأكثر طلباً، والحفاظ على تحديث المهارات.

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