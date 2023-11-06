غرفة الشارقة تستهدف إقامة شراكات جديدة وعلاقات اقتصادية مع أوغندا وكينيا

المصدر: الشارقة - البيان

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تبدأ البعثة التجارية لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، الممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، اليوم الاثنين، أعمالها في أوغندا وكينيا، التي تهدف إلى تعزيز مستوى علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين إمارة الشارقة وكل من الدولتين ودفعها نحو مزيد من التطور، وذلك في إطار جهود الغرفة لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز أنشطته وتنمية صادرات المنشآت الصناعية والتجارية في إمارة الشارقة.

ويترأس وفد الغرفة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويضم الوفد عدداً من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعدد من المسؤولين بالغرفة والمركز، إلى جانب عدد من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الصناعية والتجارية في الإمارة.

وتشهد المحطة الأولى من جولة البعثة التجارية والتي تنطلق غداً الاثنين في العاصمة الكينية نيروبي تنظيم ملتقى الأعمال بين الشارقة وكينيا، فيما ستواصل بعثة غرفة الشارقة جولتها الأفريقية بزيارة أوغندا، حيث تتضمن المحطتان إقامة ملتقيات أعمال تجمع مسؤولين وقيادات من الغرف التجارية والصناعية لإطلاق تفاهمات جديدة، إضافة إلى تنظيم فعاليات ولقاءات بين مجتمعات الأعمال في الإمارات وكينيا وأوغندا، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وتأتي هذه البعثة التجارية في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين الإمارات وأوغندا ونيروبي نمواً ملحوظاً، حيث بلغت واردات أوغندا من الإمارات 810,529 دولاراً في عام 2022، وقد نمت هذه القيمة بنسبة 20 % سنوياً على مدار السنوات الخمس الماضية، فيما ارتفعت الصادرات من أوغندا إلى الإمارات من 300 مليون دولار في عام 2009 إلى 1.065.910 دولارات في عام 2021 بينما ارتفعت أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر من 300 مليون دولار في عام 2018 إلى أكثر من 3 مليارات دولار في عام 2022. في حين بلغت واردات نيروبي من الإمارات 3,458,269 دولاراً في عام 2022، وارتفعت هذه القيمة بنسبة 47 % منذ عام 2021، ومن ناحية أخرى، ارتفعت الصادرات من نيروبي إلى الإمارات من 315,2 مليون دولار في عام 2021 إلى 373,6 مليون دولار في عام 2022.

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