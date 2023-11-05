معرض المجوهرات والساعات بأبوظبي يختتم فعالياته بحضور 7 آلاف زائر

المصدر: أبوظبي – البيان

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اختتمت فعاليات الدورة الـ 30 من معرض المجوهرات والساعات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات، والذي أقيم تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.

وجمعت النسخة الحالية من المعرض الذي يقام في أبوظبي أكثر من 200 علامة تجارية معروفة على مستوى العالم، لعرض أحدث التصاميم في عالم المجوهرات والساعات، حيث نجح المعرض في استضافة أكثر من 7000 زائر من عشاق المجوهرات ليشكل منصة مميزة لاكتشاف المجموعات الجديدة والمواهب الصاعدة.

وأكدت اللجنة المنظمة للمعرض أهمية المعرض على المستويين المحلي والإقليمي، كونه يجمع أمهر الأيدي المصنعة للمجوهرات من جميع أنحاء العالم ضمن مكان واحد لعرض أعمالهم، مشيرة إلى أن المعرض يشكل فرصة لتسليط الضوء على أحدث اتجاهات الصناعة وأجمل التصاميم، باستخدام الألماس واللؤلؤ والذهب والفضة والأحجار الكريمة، ما يوفر منصة استثنائية للمستهلكين الباحثين عن الفخامة والأناقة والرقي.

وأوضحت أن المعرض زاره عشاق المعدن الأصفر والألماس من مختلف أنحاء دولة الإمارات ليشكلوا ما تزيد نسبته على 97% من رواد المعرض، وغالبيتهم من الإناث، مبينة أن فئة الشباب تشكل ممن تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 44 عاماً أكبر شريحة من زوار المعرض، ما يترجم أهمية متابعة أذواقهم في صناعة المجوهرات المحلية.

ولفت محمد تمجيد عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي لشركة جوهرة للمجوهرات: إن مشاركتهم في المعرض تميزت بعرض مجموعات تحتوي على قطع استثنائية من مجوهرات الذهب واللؤلؤ والألماس الطبيعي، مصنوعة بخبرة ومهارة عالية، مشيراً إلى تقديم الشركة خصماً حصرياً بنسبة 60% على مجوهرات مختارة من الألماس واللؤلؤ وهي أطقم خاصة للعرائس، إلى جانب مجموعاتنا العالمية المتوفرة في منصتنا في معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي.

وتميزت الشركات المشاركة بإعطاء شهادات موثقة عالمية للأحجار الكريمة والألماس المعروض، فضلاً عن إقامة سحوبات يومية لزبائنها على خاتم الألماس وغيرها من المجوهرات القيمة.

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