«سينهايزر» الألمانية تعلن من دبي خطط توسعاتها بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي فعاليات المؤتمر الإقليمي لمجموعة «سينهايزر» الألمانية، والذي أعلنت فيه خططها للتوسع في المنطقة بعد أن حققت مبيعات المجموعة من الحلول الصوتية الاحترافية، نسبة نمو بلغت 26 % لتصل 467.7 مليون يورو خلال 2022، فيما قامت الشركة باستثمار 41.8 مليون يورو في البحث والتطوير، ما يعادل نحو 8 % من إجمالي المبيعات.

وقال أندرياس سينهايزر، المدير التنفيذي والشريك في «سينهايزر» خلال مؤتمر صحافي بدبي، إن دولة الإمارات باتت وجهة مفضلة لصناعة الأفلام والمحتوى، ما يرفع الطلب على أجهزة الصوتيات الاحترافية فيما يستخدم 50 % من الأفراد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطبيقات البث الرقمي للاستماع إلى الموسيقى يومياً.

وكشف سينهايزر عن اعتزام الشركة تطوير منتجات صوتية خاصة للسيارات الكهربائية والحديثة، مشيراً إلى أن السيارات المستقبلية ستصبح مركز اتصال للاجتماعات الافتراضية، ما يوفر معدلات رفاهية أعلى داخل السيارات.

وألقى سينهايزر، خلال المؤتمر، الضوء على تمكن المجموعة من توسيع أعمالها كأحد مزودي الحلول الصوتية الاحترافية، حيث تمكنت الشركة من تحقيق الأهداف التي وضعتها لنفسها وتجاوزت التوقعات بشكل كبير وقامت باستثمارات مستقبلية مستدامة من خلال بيع المنتجات الاستهلاكية والاحترافية.

وقال: واصلت الشركة النمو بمبيعات الحلول الصوتية الاحترافية على مدى السنوات الماضية، لا سيما خلال عام 2022، التي شهدت تسارعاً في النمو.

وأضاف أن صناعة الإعلام والترفيه في الإمارات من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.7 % حتى العام 2027، وفقاً لشركة أبحاث السوق لشركة «MarkNtel Advisors».

وتابع: بالتوازي مع ذلك، تواصل الشركة دفع للأمام عملية تحويل بنيتها التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات بالكامل فيما يتعلق بنماذج الأعمال الرقمية.

وقامت مجموعة سينهايزر باستثمار، أكثر من 4.5 ملايين يورو في عام 2022 وتخطط لمزيد من الاستثمارات بعشرات الملايين في السنوات المقبلة.

وأشار إلى استمرار سينهايزر في تطوير سلاسل التوريد الخاصة بالشركة وتوسيع قدراتها الإنتاجية بشكل مستمر لتلبية جميع المتطلبات تقريباً في السنة المالية الماضية، وقامت بتوسيع قدراتها الإنتاجية، كما تركز الشركة حالياً استثماراتها على تعزيز مواقع الإنتاج الخاصة بها، بما في ذلك مقرها الرئيسي في ويديمارك وعلى توسيع المصنع في براشوف، رومانيا، حيث تم استثمار 17.8 مليون يورو في هذه المشاريع العام 2022.

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