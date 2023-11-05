«لا بريري» تبتكر مستحضراً من «الكافيار» لمعالجة البشرة

المصدر: دبي- البيان

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كشفت «لا بريري» عن مستحضر «الكافيار الأبيض اللؤلؤي» White Caviar Pearl Infusion، المستخرج من قطع الكافيار، ويستخلص منه معادن وأنزيمات مضادة للأكسدة تساعد في محاربة الإجهاد التأكسدي، الدافع الأساسي لتشكّل اضطرابات التصبّغ الصفراء والحمراء والبنية، ويعالج هذا السيروم القوي المعاد ابتكاره، المعزز بالـ Lumidose المغلف، الجزيء المضفي للإشراق الخاص بـ «لا بريري»، والغني بمكونّات الـ Golden Caviar السويسري، قدرة البشرة على عكس الضوء، ويحسّن تماسكها.

ويسعى علماء «لا بريري» للحصول على إشراقة استثنائية للبشرة، بإعادة معاينة مفهوم علم الضوء الخاص بالدار، الذي شكّل أساساً لمجموعة مستحضرات «الكافيار الأبيض» White Caviar، واعتمد قسم علم الضوء في «لا بريري» نهجاً، مركزاً على التخفيف من التباينات اللونية، زيادة نوعية العناصر العاكسة للضوء في البشرة، على السطح وفي الأعماق، فتصبح البشرة باستخدام المستحضر، مشبعة بإشراقة استثنائية، تعتمد على كميّة الضوء الذي يشعّ منها ونوعيته.

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