شراكات تعاون يشهدها المؤتمر الإماراتي الأفريقي في دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي إقامة فعاليات المؤتمر الإماراتي الأفريقي للاستثمارات المتبادلة بدورته السادسة في فندق كارلتون تاور بدبي، تحت رعاية وحضور الشيخ سلطان بن سالم القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في حكومة رأس الخيمة، وسفير دولة ساحل العاج ديابي فيكبا، وفادي العزام، صاحب مجموعة جيجت للاستثمارات، الراعي الرسمي للمؤتمر، وليندا بينالال، منظمة المؤتمر وصاحبة شركة «ل.م.ب LBM» لخدمات وإدارة المشاريع، بالتعاون مع فريق فخر زايد التطوعي، وشركة ستار جروب ساحل العاج. واستهدف المؤتمر استقطاب الاستثمارات المتبادلة بين دولة الإمارات من جهة والدول الأفريقية من جهة أخرى، وذلك بمشاركة العديد من الدول الأفريقية، منها: المغرب والجزائر وساحل العاج والكونغو وتوغو وغانا.

كما شهد المؤتمر توقيع اتفاقية شراكة بين شركة «ل. م.ب» وشركة «ستار جروب إنتر» في دولة ساحل العاج بعقد استثمار تبلغ قيمته 220 مليون دولار في العاصمة الاقتصادية الجديدة ياموسوكرو، يتمثل في بناء مدينة ألعاب وبنايات سكنية ذكية بحضور ميليج دينس، صاحب شركة التطوير العقاري المنفذة للمشروع، وعقد استثمار بقيمة 100 مليون دولار مع شركة جروب أيدن أفريقيا، مطور عقاري، بحضور كاكو أمونفن، صاحب الشركة.

وقالت ليندا بينالال، صاحبة شركة «ل. م.ب» منظمة المؤتمر: «أنشأت «ل. م.ب» لخدمات إدارة المشاريع بالشراكة مع «ستار جروب إنتر» في ساحل العاج، وقامت منذ عدة سنوات بزيارات لدول أفريقية مختلفة لخلق فرض استثمارية جديدة بين تلك الدول من جهة ودولة الإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى، وتسعى الشركة لتعزيز التعاون مع المديرين التنفيذيين في الدول الأفريقية والشركات والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية وتعزيز العلاقات الاقتصادية الإماراتية الأفريقية من خلال خلق فرص استثمارية ومد جسور التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والطبية والتكنولوجية.

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