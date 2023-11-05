وزارة الطاقة تطلع على الحلول المستدامة لـ«لوتاه للوقود الحيوي»

المصدر: دبي - البيان

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اطلع وفد رفيع المستوى من وزارة الطاقة والبنية التحتية، برئاسة المهندس سيف غباش، وكيل الوزارة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، على الحلول المستدامة، التي توفرها «لوتاه للوقود الحيوي»، المتخصصة في الاقتصاد الدائري، عبر إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستخدمة، مشيداً بجهود الشركة في ابتكار وتنفيذ حلول الطاقة النظيفة، الأمر الذي يتماشى مع جهود دولة الإمارات في التحول نحو الطاقة المتجددة والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وقال المهندس سيف غباش: «تحرص دولة الإمارات على تحقيق أهداف استراتيجية الحياد المناخي 2050، وتسهم الشراكة مع القطاع الخاص في تحفيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، لضمان تسريع جهودنا ومبادراتنا في هذا السياق، ونعمل على الاطلاع على التحديات، التي تواجه الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة من أجل تذليلها، والعمل بصورة وثيقة معها من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات».

وأشاد بتجربة «لوتاه للوقود الحيوي» في مجال إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستخدمة والتطور الذي حققته، الأمر الذي يتوافق مع توجهات الإمارات، مشيراً إلى المبادرات والسياسات، التي تبنتها الدولة بهدف تعزيز الجهود للتعامل مع التغير المناخي مثل استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تستهدف ضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية.

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