«نو-فا أثليجر».. علامة إماراتية بروح الشغف وتصاميم تحاكي الواقع

المصدر: دبي - البيان

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نجح رائد الأعمال الإماراتي الشاب، بدر الغيث، في خلق مكانة مميزة في عالم الرياضة، بإطلاق علامة «نو-فا أثليجر»، والتي تتخصص في صناعة ملابس رياضية مريحة مثالية، لكل ممارسي التمارين، والاستمتاع بلحظات من الاسترخاء.

وبدر الغيث، قوة الإبداع وراء «نو-فا أثليجر»، والذي ولد في دبي، ويبلغ من العمر 25 عاماً، وبعد تعرضه لحادث غرق في العام 2020، تجدد شغفه بالموضة والفن. وبإصراره وعزيمته، حوّل بدر هذه الطاقة إلى عمل جاد، ما أدى إلى انطلاق «نو-فا أثليجر»، العلامة التجارية التي تجسد المرونة والثبات والسعي إلى حياة هادفة.

بينما ينشغل «الجيل زد» بأحدث صيحات «تيك توك»، أكد المبدع بدر الغيث، أن هذه الصيحات العابرة لا تشكل أسلوبه في التصميم. ولا تقتصر رؤية «نو-فا أثليجر» على تصميم الملابس فقط، بل تهدف إلى التمكين أيضاً.

وإلى جانب مهمته في إلهام الناس لتبني أسلوب حياة نشط، من دون التخلي عن راحتهم أو أناقتهم، يطمح بدر إلى تسليط الضوء على أهمية تحقيق الأهداف والسرد من خلال إبداعاته.

وقال الغيث: «تعرض أحدث مجموعة من «نو-فا» الطماق، أو ما يعرف بـ «ليغينغز»، والسراويل الضيقة المستدامة، المصممة ببنيقة شبكية لتحسين التهوية، وتوفر مواقع الدرزة المريحة، وتصميم البنيقة الأمامية حرية في التحرك. بالإضافة إلى ذلك، تمنح مستخدم كل قطعة دعماً لا مثيل له».

وأشار إلى أن مجموعة «نو-فا» لخريف وشتاء 2023، تعد مزيجاً بارعاً بين الوظيفة والأناقة، ومثالية لاستقبال الموسم الجديد. وتختلف القطع المتعددة الاستعمالات بين الملابس الرياضية، والملابس الفضفاضة، وأساسيات خزانة الملابس، ما يسهل عليكم الانغماس في نمط حياتكم.

ومع ارتفاع شعبية «نو-فا أثليجر»، تستعد الآن للانتقال من وجودها على الإنترنت، إلى إنشاء وجهة للبيع بالتجزئة. ولن تلبي هذه المساحة احتياجات هواة الموضة واللياقة البدنية فقط، بل ستكون بمثابة مركز لدعم أسلوب حياة ديناميكي ومبتكر. وتعد هذه خطوة استراتيجية نحو تنظيم تجربة شاملة لمجتمع «نو-فا»، وتجربة تجسد اللياقة البدنية، والموضة، والتفكير في المستقبل.

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