«نيتيرا» تُطلق حلولاً مبتكرة في مجالات التنقل

المصدر: دبي - البيان

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تستعد شركة «نيتيرا»، ومقرها دبي، لخوض رحلة التحديات العالمية، من خلال حلول مبتكرة في مجالات التنقل والطاقة والاتصالات، ويدعم هذا النهج التزام «نيتيرا» بتشكيل مستقبل مستدام. وأكد محمد إقبال، مدير التسويق في «نيتيرا» الشرق الأوسط، كيفية استمرار العلامة التجارية في الريادة في مجال السيارات، ووضع معايير جديدة للتميز، وبفضل بصمة عالمية، ومجموعة متنوعة من المبادرات، تقف «نيتيرا» في طليعة قيادة التقدم في الصناعة.

وأكد يوشيهيرو جوتو، المدير الإداري، التزام الشركة بالجودة، بما يتجاوز المنتجات إلى الشركاء في شبكة السيارات، وقال: إن تقديم برنامج TRUSTED، وهو مبادرة اعتماد للمرائب، يضمن حصول المستخدمين النهائيين على خدمات على أعلى مستوى. وينشط البرنامج حالياً في المنطقة الأفريقية، وتحديداً في كينيا، ومن المقرر أن يتوسع البرنامج ليشمل نيجيريا وغانا.

وأكد توفان بايسال، مدير خدمات ما بعد البيع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «نيتيرا»، خلال مشاركة الشركة مؤخراً في «معرض أوتوميكانيكا دبي»، التزامهم الثابت بالجودة. وقال: «إن مشاركة «نيتيرا» الفعالة في معرض أوتوميكانيكا، وهو حدث رئيسي في قطاع السيارات، يعزز مكانتها شركة رائدة في الصناعة».

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