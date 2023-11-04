مهرجان الأضواء «ديوالي» في دبي يقدم مجموعة من التجارب والعروض والجوائز حتى 16 نوفمبر

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تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مهرجان الأضواء «ديوالي» حتى 16 نوفمبر، الذي يقدم مجموعة واسعة من العروض الترويجية الحصرية للمتسوقين في المتاجر المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.

والتي تشمل الذهب، والمجوهرات، والهدايا، والأزياء، إضافة إلى قوائم الطعام التي تحمل طابع مهرجان الأضواء «ديوالي»، إلى جانب إعطاء الفرصة للمتسوقين لدخول السحوبات مع إمكانية الفوز بجوائز رائعة، وغير ذلك الكثير.

وقال ساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية: «يمثل مهرجان الأضواء «ديوالي» مناسبة تقرب العائلات والمجتمعات من بعضها البعض. ويوفر ديوالي في دبي هذا العام فرصاً غير محدودة لكل من المقيمين والسياح لتجربة الفن والثقافة والمأكولات الهندية الغنية».

تجارب تسوق موسمية حصرية

يمكنكم زيارة سوق «ديوالي» في فندق جراند إكسلسيور، بر دبي، من الساعة 10 صباحاً حتى 11 مساءً يوم 4 نوفمبر. تعرّفوا على أكثر من 45 معرضاً من الهند والإمارات العربية المتحدة تحتوي على منتجات خاصة بمهرجان الأضواء «ديوالي» وغيرها، مثل الطعام والملابس والمجوهرات والحرف اليدوية وديكورات المنزل، واللوحات، ومجموعة واسعة من السلع الهندية. يمكن للزوار أيضاً تجربة أنشطة متنوعة مثل الرسم بالحناء والألعاب، مع العديد من العروض والهدايا التي تُقام على مدار اليوم.

لا تفوّتوا فرصة حضور «ديبافالي أوستاف 2023»، وهي الأمسية المثالية للعائلات، التي تتميز بفن الرانجولي والألعاب التقليدية والرقصات الشعبية من مجموعة متنوعة من الولايات الهندية، إضافة إلى مجموعة العروض الرائعة لفنانين مثل سرينيشا جاياسيلان وساتيابراكاش دارمار وستيفن ديفاسي، وسنيغداجيت بوميك، وستقام كل هذه الفعاليات من الساعة 4 مساءً وحتى الساعة 10 مساءً يوم 5 نوفمبر في أكاديمية اتصالات.

ولا تنسوا زيارة ديوالي فييستا 2023 في 5 نوفمبر في فندق دبل تري باي هيلتون، إم سكوير ريزيدانس أند هوتيل، بر دبي، لتحظوا بفرصة للتسوق وشراء الملابس والإكسسوارات، والديكورات المنزلية، ومستحضرات التجميل، وغيرها الكثير.

وفي 10 نوفمبر، زوروا «دانتيراس ديوالي ميلا» 2023 في فندق جراند إكسلسيور، بر دبي، حيث سيعرض عدد من المصممين المحليين والعالميين مجموعات أزيائهم، وستجدون في المعرض العديد من المنتجات، بدءاً من المجوهرات، والتصاميم المبدعة، وزي الشوريدار الأنيق، وصولاً إلى القطع المطرزة بدقة متناهية، والأواني الفخارية الفاخرة، وغير ذلك الكثير.

الأطعمة والأطباق الشهية في مهرجان الأضواء «ديوالي» في دبي

تقدّم لكم دبي خلال مهرجان الأضواء «ديوالي» مجموعة كبيرة من الأطباق والمأكولات، بدءاً من المأكولات الهندية الشعبية، وصولاً إلى الأطباق الراقية في المطاعم الحائزة جائزة ميشلان.

يقدّم مطعم ذا كروسينج في فندق «إتش» تجارب تناول طعام مصممة خصيصاً بمناسبة مهرجان الأضواء «ديوالي»، حيث سيقوم الشيف جيتين جوشي الحائز جائزة ميشلان حتى 12 نوفمبر بإعداد قائمة محددة، تضم أطباقاً مميزة، مثل «باتي شات» ودجاج «ماخان مالاي»، إلى جانب الأطباق الخاصة بمهرجان الأضواء «ديوالي»، ليتيح لكم فرصة لا تُنسى لتجربة طعام تناسب جميع الميزانيات.

وتنتظركم أجواء ساحرة في مطاعم دابا لين في كل من الكرامة، والقرهود، وأبراج بحيرات جميرا، والنهدة، والتي ستُعد لكم قائمة طعام لذيذة مستوحاة من مهرجان الأضواء «ديوالي»، حيث يمكنكم الاستمتاع بوجبة مكونة من 5 أطباق، والتي تشمل مقبلات التندوري، والمرق المطبوخ، والحلويات، بما في ذلك طبق دولت كي شات الشهير من دلهي القديمة.

كما يقدم مطعم أمارا في فندق فوكو، في شارع الشيخ زايد، الحائز جائزة بيب جورماند المرموقة من دليل ميشلان دبي 2023، قائمة طعام خاصة بمهرجان الأضواء «ديوالي» مكونة من 10 أطباق، ويدعوكم لاستكشاف طريق الحرير التاريخي وتجربة التقاليد الهندية العريقة في أجواء عصرية نابضة بالحياة من خلال مجموعة باهرة ومتناغمة من الأطباق الرائعة والمعدة بدقة عالية.

تذوّقوا العديد من المأكولات الهندية في بازار شات الهندي، في القرية العالمية، التي تقدّمها العديد من أكشاك المأكولات الشعبية والمطاعم الهندية الاستثنائية من 3 حتى 16 نوفمبر 2023.

ويدعوكم مطعم بنجاب جريل في دبي من 9 حتى 19 نوفمبر لتذوق مجموعة من الأطباق المميّزة لمهرجان الأضواء «ديوالي». يجمع كبير الطهاة سانديب إيل بين التقاليد والابتكار، ويقدم أطباقاً لذيذة، مثل بتر باف باجي، وفرايد إيدلي مع كوندابور بانير بايتس، وماكاي ساج مع ميسي روتي، وجمبري لادو المغطى بجوز الهند والسمسم.

وفي الوقت نفسه، يقدم الشيف كونال كابور في مطعم بينكود في دبي هيلز مول أطباقاً خاصة بمهرجان الأضواء «ديوالي» في الفترة من 8 حتى 14 نوفمبر من خلال قائمة خاصة بسعر 129 درهماً فقط. ويدعوكم لتذوّق العديد من الأطباق، مثل كيسار بيدا لاسي، وكالي باتا شات، وداهي كي شولي، بانير باساندا بادامي، وراجاستاني لال ماس، ودال ماخني.

استمتعوا بتجربة «ديوالي» في لا بيرل، الحبتور سيتي، بخصم 25 بالمئة على تذاكر الدخول من 7 نوفمبر حتى 11 نوفمبر، من الثلاثاء إلى السبت. لإضفاء لمسة من مهرجان الأضواء «ديوالي» على تجربتك، لا تنسوا تناول فشار ماسالا، وهو مزيج لذيذ من التوابل والقرمشة، التي تُعد الإضافة المثالية لهذه المناسبة.

وقال محمد فراس عريقات، نائب الرئيس لقطاع التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يُعد مهرجان الأضواء «ديوالي» حدثاً مهماً ومميزاً ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، حيث يقدم مجموعة كبيرة من التجارب المميزة، وفرص التسوق، والتخفيضات والجوائز، إلى جانب الأنشطة الثقافية لجميع سكان وزوار المدينة، وهو ما يسهم في تنشيط قطاع التجزئة في دبي، وتوفير الكثير من الخيارات المفضلة للجميع».

سحوبات وفرص للفوز

تقدّم مجموعة دبي للمجوهرات من خلال حملة «التوهج بالذهب في ديوالي» مجموعة من العروض والجوائز عبر مختلف العلامات التجارية للمجوهرات في دبي.

إضافة إلى سحب خاص سيتيح للعملاء الفوز بقسائم مجوهرات تصل قيمتها إلى 150 ألف درهم عند شراء مجوهرات بقيمة 1000 درهم أو أكثر، ويمكن للمتسوقين الدخول في السحب رقمياً عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة في كل متجر مشارك، مع حصول 30 فائزاً محظوظاً على فرصة الفوز بقسائم مجوهرات بقيمة 5000 درهم لكل منهم.

تقدم مجموعة مراكز التسوق في دبي صندوقاً من العملات الذهبية عيار 24 قيراطاً بقيمة إجمالية تبلغ 100,000 درهم، وسيحصل 20 متسوقاً على فرصة الفوز.

وتشمل مراكز التسوق المشاركة مركز الغرير، ومركز بوابة الخيل المجتمعي، وباي أفينيو، ودبي فستيفال بلازا، وسيليكون سنترال، وتايمز سكوير، والواحة مول، ودبي أوتلت مول، وأرابيان سنتر. كل ما عليكم فعله هو التسوّق بما قيمته 200 درهم أو أكثر في مراكز التسوق المشاركة في دبي للدخول في السحب الرقمي.

وهناك أيضاً جائزة ديوالي الكبرى من آي ديلز بوزن كيلوغرام من الذهب. للمشاركة في هذه الجائزة عليك شراء بطاقة التسوق الأساسية من آي ديلز مقابل 7 دراهم فقط، وستؤهلكم كل عملية شراء حتى 9 نوفمبر للحصول على قسيمة واحدة للدخول في السحب على الجائزة. سيتم اختيار الفائزين عن طريق السحب في 10 نوفمبر. يمكنكم تحميل تطبيق أي ديلز أو الدخول في السحب من خلال الموقع الإلكتروني Idealz.com للحصول على فرص الربح المميزة خلال مهرجان الأضواء «ديوالي» لهذا العام.

يمكنكم حتى 12 نوفمبر التوجّه إلى سيتي سنتر الشندغة للاستمتاع بتجربة تسوق مجزية خلال مهرجان الأضواء «ديوالي». تسوقوا بقيمة 200 درهم في أي من متاجر المركز التجاري، ثم امسحوا إيصالاتكم إلكترونياً عبر تطبيق SHARE للدخول تلقائياً في السحب على تذكرتين من العربية للطيران. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي مسح الإيصالات إلى تفعيل عرض للحصول على عشرة أضعاف نقاط SHARE كمكافأة، على المشتريات من أي فئة، باستثناء الهايبر ماركت والساعات والمجوهرات.

شاركوا بمهرجان الأضواء «ديوالي» في سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف قبل 12 نوفمبر، ربما ستفوزون بعملة ذهبية بقيمة 1000 درهم. ما عليكم سوى التسوق بما قيمته 300 درهم أو أكثر، والدخول في السحب اليومي عن طريق مسح إيصالاتكم إلكترونياً عبر تطبيق SHARE، أو يمكنكم زيارة دبي فستيفال سيتي مول من 4 حتى 16 نوفمبر وإنفاق 300 درهم فقط لتكونوا ضمن فائِزَيْن اثنين بـ100 غرام من الذهب.

ويمكن للمتسوقين في مركز برجمان الفوز بجوائز من ذهب بقيمة 100,000 درهم حتى 12 نوفمبر بمجرد إنفاق 200 درهم أو أكثر في المركز التجاري، باستثناء الإنفاق في الهايبر ماركت، للدخول في السحب.

وأما متاجر التجزئة المشاركة في هند بلازا، وأوشا بلازا، وعفرا بلازا، وشيرينا بلازا، ووان ديرة، ووديمة بلازا، وميثاء بلازا، وموزة بلازا، ومريم بلازا، فهي تعطيكم فرصة للفوز بقسائم بقيمة 70,000 درهم يمكن استبدالها بالمجوهرات، من 3 حتى 16 نوفمبر. كل ما عليكم فعله هو إنفاق 1000 درهم فقط للدخول.

وقد تكونون أحد المتسوقين الخمسة الذين سيحصلون على قسائم بقيمة 10,000 درهم لكل منهم، أو يمكن أن تكون الرابح الأكبر الذي يحصل على الجائزة الكبرى، وهي قسائم مجوهرات بقيمة 20,000 درهم. سيتم السحب على الفائزين والإعلان عنهم في 17 نوفمبر.

انضموا إلى الحدث الكبير الذي سيُقام بمناسبة مهرجان الأضواء «ديوالي» مع عرض ديوالي من داماس، الذي انطلق في 12 أكتوبر ويستمر حتى 12 نوفمبر 2023، فمع كل عملية شراء بقيمة 500 درهم على المجوهرات الذهبية أو مجوهرات الألماس/اللؤلؤ أو الساعات في أي من متاجر داماس التي توفر ذهباً عيار 22 قيراطاً، ستحصلون على قسيمة سحب، تؤهلكم للفوز بمجموعة من المجوهرات الماسية.

عند شراء الألماس بقيمة 2,500 درهم، ستحصلون على هدية، وهي عملة ذهبية بوزن غرام واحد عيار 22 قيراطاً. وعند الشراء من مجموعات الألماس بقيمة 10,000 درهم، ستحصلون على هدية، وهي عملة ذهبية بوزن غرام واحد عيار 22 قيراطاً؛ ما سيجعل الاحتفال بمهرجان الأضواء «ديوالي» ذهبياً حقاً. إضافة إلى ذلك، يمكنكم المشاركة في السحب الرائع للحصول على فرصة للفوز بطقم من المجوهرات الماسية.

ويقدم مهرجان الأضواء «ديوالي» في دبي عرض «تذوّق واربح» برعاية «زوماتو»، وبالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ويستمر هذا العرض طوال فترة مهرجان الأضواء «ديوالي»، ويمنحكم فرصة للفوز بما قيمته 30,000 درهم من الذهب. كل ما عليكم فعله هو تناول الطعام مرتين أو أكثر في أي من مطاعم زوماتو جولد المشاركة في جميع أنحاء المدينة للحصول على فرصة للفوز بالعملات الذهبية.

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