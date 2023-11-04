بول غريفيث: زيادة كبيرة في عدد المسافرين الصينيين إلى دبي

المصدر: دبي- البيان

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أكَّد بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، في تصريحات لوكالة أنباء شينخوا الصينية الحكومية على هامش القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة التي عقدت في العاصمة الرواندية كيجالي، أنَّ هناك زيادة كبيرة في عدد المسافرين من الصين مما ساعد على تعزيز انتعاش صناعة الطيران.

وأضاف غريفيث : «لقد شهدنا النصف الأول من عام 2023 بشكل رائع، وتجاوزنا أرقام ما قبل الوباء، ونحن نتطلع للتعامل مع حوالي 87 مليون مسافر بحلول نهاية العام، وهو ما سيكون أقل بنحو 2 مليون مسافر من عدد ما قبل الوباء».

وقال غريفيث إنَّ النمو في أعداد الركاب يرجع في المقام الأول إلى العدد المتزايد من المسافرين الصينيين الذين يزورون دبي بالإمارات.

ووفقًا لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، استقبلت دبي 11.1 مليون زائر خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، وتحتل الصين المرتبة السابعة بين أكبر الأسواق المصدرة لدبي، حيث وصل إليها 392 ألف سائح في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.

وبسؤاله عن المبادرات والحوافز الجديدة للزوار من الصين، قال غريفيث «الشيء الجيد هو أنه في دبي، هناك دائمًا مشاريع قيد التنفيذ. ونحن نخطط لتلبية مجموعة واسعة من الاهتمامات التي ستجذب المسافرين الصينيين».

وشدد على أنَّ الإجراءات الرامية إلى جذب المزيد من السائحين الصينيين تشمل تقديم «مجموعة واسعة من خيارات الترفيه، وتعزيز الضيافة، وزيادة القدرة الاستيعابية على الشاطئ، وتحسين البنية التحتية للمطار».

وأردف: «نخطط لتوسيع المطارات الحالية، مع توقع استيعاب حوالي 120 مليون مسافر خلال العقد المقبل، ونعتقد أن جزءاً كبيراً من هذا النمو سيأتي من الصين».

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