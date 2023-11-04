الزيودي: 40 مليار دولار تجارة الإمارات وتركيا بعد 5 سنوات

المصدر: (أنقرة - د ب أ)

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أعلن معالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا سوف يصل إلى 40 مليار دولار(نحو147 مليار درهم)، بعد 5 سنوات.

وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية، أمس، أعرب معاليه عن ارتياحه للزيارة، التي قام بها إلى تركيا مؤخراً، لافتاً إلى أن البلدين سجلا نمواً جيداً في التجارة غير النفطية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين تركيا والإمارات 18 مليار دولار. وأوضح أن التجارة الثنائية سجلت نمواً جيداً في النصف الأول من العام، وقال إنها وصلت إلى قرابة 13.5 مليار دولار في النصف الأول من 2023، لافتاً إلى أهمية القطاع الخاص في التبادل التجاري بين البلدين.

وقال معالي ثاني الزيودي : «نريد أن نضمن استفادة القطاع الخاص من هذه العلاقة الوثيقة والاتفاقيات، أنا واثق بأننا سنرى أرقاماً كبيرة بين تركيا والإمارات». وتابع: «سنرى 40 مليار دولار، بعد 5 سنوات، ونريد مواصلة هذا الزخم». ومؤخراً أفاد وزير التجارة التركي عمر بولات بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10 مليارات دولار، بنهاية 2022، فيما سجل 14 مليار دولار، خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري.

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