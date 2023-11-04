قرار ضريبي لدعم الأعمال في المناطق الحرة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء 100 لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل والقرار الوزاري 265 لسنة 2023 بشأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «تعتبر المناطق الحرة عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز بيئة الأعمال، وتعكس القرارات الجديدة أهمية دور المناطق الحرة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات والتزام الدولة نحو المعايير الضريبية الدولية».

وبموجب القرار المعدل، تم توسيع نطاق الدخل المؤهل، ليشمل مبلغ الدخل المؤهل المحقق من تملك أو استغلال الملكية الفكرية المؤهلة المحسوب على أساس نهج الصلة المعدل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنصوص عليه بالقرار الوزاري 265 لعام 2023.

كما يدرج القرار الوزاري 265 لسنة 2023 بشأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة تداول السلع المؤهلة كنشاط مؤهل، ما يسمح بتطبيق ضريبة الشركات في المنطقة الحرة بـ 0 % على الدخل المكتسب من التداول الفعلي للفلزات والمعادن والطاقة والسلع الزراعية التي يتم تداولها في سوق معتمد إضافة إلى تجارة المشتقات المالية المرتبطة بأنشطة التداول والمستخدمة للتحوط من المخاطر التي تنطوي عليها هذه الأنشطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز