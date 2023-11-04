سوق دبي يقفز 3.8 % بمكاسب 21.5 ملياراً في أسبوع

المصدر: دبي - محمد عباس

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قفز مؤشر سوق دبي المالي بـ 3.78% في أسبوع، وحقق مكاسب 21.5 مليار درهم في 5 جلسات، مدعوماً بإعلان نتائج الشركات والبنوك القوية في الربع الثالث 2023.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 640.98 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي، وصولاً إلى 662.46 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وفي أسبوع، صعدت أسهم دبي الوطنية للتأمين 14.7%، وإعمار للتطوير 9%، وإعمار العقارية 8%، وديار للتطوير 8%، والإمارات دبي الوطني 7%.

وزاد أرامكس 6.4%، وسوق دبي المالي 5.5%، وأمان 4.8%، وتبريد 4.3%، ودبي للاستثمار 4%، ودبي الإسلامي 3.8%، وسالك 3.6%، وأملاك للتمويل 3.4%، وأمانات القابضة 3.1%، ومصرف عجمان 1.9%، والأنصاري للخدمات المالية 0.9%،

واستحوذ «إعمار العقارية»، على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، خلال الأسبوع بنحو 546 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني»، بسيولة 151.3 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» جاذباً 149.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، بنسبة 2.96% إلى مستوى 9510.49 نقاط في 5 جلسات، وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.07 مليار درهم في أسبوع، تلاه «ألفا ظبي القابضة»، جاذباً 523.5 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 439.9 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي في أسبوع، أسهم أيبيكس للاستثمار 18.9%، وأسمنت الفجيرة 15.6%، والجرافات البحرية 14.4%، والدار العقارية 13.7%، وملتيبلاي 13.2%.

وزاد جلفار 11.2%، وإي آند 8.3%، ومصرف أبوظبي الإسلامي 8%، وأدنوك للتوزيع 7.5%، وأدنوك للحفر 7%، وأدنوك للإمداد 6.5%، وبنك أبوظبي التجاري 6.5%، وأبوظبي الأول 6.3%، وكيو القابضة 5.3%، وسوداتل للاتصاﻻت 5%، ومجموعة أغذية 4.3%، وأدنوك للغاز 3.5%.

مكاسب سيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية، مكاسب بواقع 109.5 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.402 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي، إلى 3.511 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.849 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و662.46 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية، سيولة، خلال أسبوع، ناهزت 7 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.3 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.7 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 1.88 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 108.77 آلاف صفقة.

أداء يومي

وعلى المستوى اليومي، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.42% إلى مستوى 3929.81 نقطة، في آخر جلسات الأسبوع.

وواصل سهم «إعمار العقارية» تصدره تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 81.4 مليون درهم بختام تعاملات أمس، مرتفعاً 0.9%، ليغلق عند سعر 6.83 دراهم.

وفي دبي، ارتفعت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 10.5%، وأمان 4.4%، والإمارات دبي الوطني 2.6%، وبنك المشرق 2.6%.

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم أدنوك للإمداد 4.7%، وأريد 4.6%، وإمستيل لمواد البناء 2.9%، إيزي ليس 2.9%.

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