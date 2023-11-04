«أبوظبي الإسلامي» يطلق إطاراً للتمويل المستدام

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، إطلاق إطار عمل للتمويل المستدام. ويحدد الإطار العناصر الأساسية للمبادئ والإرشادات التي تصنف المشاريع على أنها «خضراء» أو «اجتماعية» أو «مستدامة»، وأهلية المشاريع التي سيتم تمويلها أو إعادة تمويلها تحت هذا الإطار، بما في ذلك إصدار صكوك خضراء واجتماعية وصكوك مستدامة.

وبموجب هذا الإطار، سيقوم «مصرف أبوظبي الإسلامي»، بتوفير التمويل للمشاريع التي تنطوي على منافع بيئية، ضمن فئات المشاريع المؤهلة، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل النظيف، والمباني الخضراء، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، فضلاً عن دعم مبادرات اجتماعية تعزز خلق فرص العمل، والإسكان بأسعار معقولة، والحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم.

وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «يعد تطوير إطار التمويل المستدام خطوة مهمة في رحلتنا لترسيخ الاستدامة بوصفها ركيزة أساسية لأداء الأعمال للمصرف، وجود معايير واضحة ومنظمة لتقييم أهلية المشاريع من حيث الاستدامة أمر ضروري لتوجيه قراراتنا».

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