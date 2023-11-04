وزير الدولة لشؤون الدفاع يتفقد استعدادات معرض دبي للطيران 2023

المصدر: دبي - وام

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قام معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس، بجولة تفقدية في أرض معرض دبي للطيران 2023، بمرافقة عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع، والقيادة العامة لشرطة دبي.

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة معاليه سير الاستعدادات النهائية لافتتاح المعرض، الذي سيقام خلال الفترة من 13 وحتى 17 نوفمبر الجاري، في مطار آل مكتوم الدولي في دورته الـ 18، والذي يعد واحداً من أبرز الأحداث العالمية في مجال صناعة الطيران والفضاء على مستوى العالم.

كما استمع معاليه، لإيجاز تفصيلي من رؤساء اللجان المعنية والأمنية المنظمة للمعرض، حول كل الاستعدادات والإجراءات والتجهيزات اللوجستية للمعرض، لضمان سلامة وأمن العارضين، والوفود الرسمية المشاركة، وجاهزية الموقع لاستقبال الجمهور الكريم، خلال أيام المعرض، والعروض الجوية المصاحبة.

وفي ختام الجولة، أشاد معاليه بجهود اللجان المنظمة ومستوى الجاهزية، وخطط الطوارئ والأزمات والإخلاء الطبي، الذي يعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من قدرة على تنظيم واحتضان كبرى الفعاليات، كونها وجهة عالمية، لما تتمتع به من بنية تحتية تؤهلها لمواكبة مثل هذه الأحداث بإتقان وكفاءة عالية.

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