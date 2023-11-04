قرية «سند» تتوسع في إندونيسيا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت قرية سند، التي تتخذ من دبي مقراً، مذكرة تفاهم خلال فعاليات منتدى دبي للأعمال، الذي نظمته غرف دبي مؤخراً، مع مجموعة أليسان الإندونيسية التي تبلغ قيمتها السوقية 130 مليون دولار، لإنشاء قرية سند إندونيسيا، بتكلفة قدرها 100 مليون دولار.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تعزيز علاقات التعاون المشتركة في قطاع التعليم الخاص، الذي يستهدف أصحاب الهمم من خلال افتتاح قرية سند إندونيسيا، التي ستشكل توسعاً للشركة في السوق الإندونيسية.

وتغطي قرية سند، مساحة تزيد على 30 ألف متر مربع في المدينة المستدامة بدبي، وتعد واحدة من أكبر المراكز في العالم لمعالجة المصابين باضطرابات طيف التوحد. وتقدم القرية الدعم والتدريب لأصحاب الهمم في دبي، من خلال أساليب وعلاجات مبنية على النتائج ومثبتة علمياً، كما تقدم خدمات متميزة في مجالات العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج التحليل السلوكي التطبيقي، ومعالجة مشكلات النطق، وتدريب وتطوير المختصين، والتدريب على المهارات الحياتية.

جرى توقيع مذكرة التفاهم ضمن مبادرة منصة صفقات الأعمال «The Deals Hub»، المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار، والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي.

وتعكس المبادرة المبتكرة، التزام غرف دبي بدفع عجلة التجارة والاستثمار العالميين، بما يرسخ مكانة دبي مدينة عالمية رائدة لممارسة الأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز