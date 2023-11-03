«أبوظبي التجاري» يحتفل بـ«يوم العلم» بأجواء تعكس قيم روح الاتحاد

المصدر: أبوظبي - وام

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احتفل بنك أبوظبي التجاري بـ«يوم العلم»، في أجواء عكست قيم روح الاتحاد ومشاعر التلاحم بين أبناء الوطن تحت راية واحدة، وقام علاء عريقات الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري برفع العلم أمام المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي، بحضور عدد من الموظفين، ومجموعة مختارة من المتدربين الجامعيين الإماراتيين، الذين انضموا إلى البنك حديثاً.

وقال علاء عريقات: «في يوم العلم تتجلى مظاهر الولاء والاعتزاز بالانتماء لدولة الإمارات، وتتجدد قيم المواطنة وإثراء الروح الوطنية بين الأجيال الجديدة، كما تجسّد هذه المناسبة مشاعر الوحدة والتعايش والسلام بين أبناء الوطن والمقيمين المحبين لهذا الوطن المعطاء، فهي ترسّخ المكانة العالية، التي يحظى بها العلم في نفوس كل من يعيش على هذه الأرض الغالية».

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