ميناء الفجيرة يحتفي بـ«يوم العلم» مناسبة وطنية غالية

المصدر: الفجيرة - وام

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احتفى ميناء الفجيرة بـ «يوم العلم» وسط أجواء تغمرها مشاعر الولاء للوطن والانتماء للقيادة الرشيدة.

وبدأت مراسم الاحتفال برفع علم الدولة صاحبه النشيد الوطني عند الساعة الـ 10 صباحاً، بحضور موسى مراد مدير عام ميناء الفجيرة، وخليل إبراهيم نائب المدير العام ومديري الإدارات، ورؤساء أقسام الشرطة والجوازات والجمارك بميناء الفجيرة، وموظفي ميناء الفجيرة ومرافئ الفجيرة.

وقال موسى مراد: «نحتفي في الثالث من نوفمبر من كل عام بيوم العلم كمناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، نجسد فيها انتماءنا لهذا الوطن الغالي، ونجدد فيها العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة ونعلي ثقافة احترام العلم وبيان قدسيته، رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها».

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