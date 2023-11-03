سياحة الشارقة تحتفي بيوم العلم بقيم التلاحم الوطني

المصدر: الشارقة ـ وام

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قال خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة رئيس لجنة إمارة الشارقة لفعاليات عيد الاتحاد إن يوم العلم مناسبة عزيزة على قلوبنا تتلاقى قيم التلاحم الوطني والفخر لدى جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، حيث نتشارك الاعتزاز والانتماء لوطن التقدم والنماء والازدهار والتاريخ العريق الغني بقيم الأجداد والأصالة.

وأضاف نجدد اليوم انتماءنا لدولتنا الغالية والولاء للقيادة الرشيدة، حفظها الله، التي رسخت أواصر الولاء والانتماء بين أفراد المجتمع تحت راية وطننا الشامخة.

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