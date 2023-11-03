الشارقة لإدارة الأصول تحتفل بيوم العلم بفعاليات وطنية وتراثية

المصدر: الشارقة - وام

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احتفلت شركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة بيوم العلم من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات الوطنية والتراثية في سوق الجبيل بما يعكس القيم والمعاني السامية التي يحملها العلم الإماراتي.

بدأ الاحتفال برفع علم دولة الإمارات على السارية الرئيسية أمام مبنى سوق الجبيل أحد مشاريع الشارقة لإدارة الأصول وتأدية تحية العلم بحضور القيادات والمدراء التنفيذيين في الشركة ومشاركة موظفي وموظفات الشركة.

وقال سالم المدفع الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول: يشكل يوم العلم الإماراتي الذي يصادف 3 نوفمبر من كل عام فرصة للتعبير بصدق عن قيم المواطنة الصالحة التي تربط الانتماء بالعمل والإنجاز لإعلاء راية الإمارات والاحتفاء بما تحقق على أرضها من منجزات حضارية وإنسانية.

وأضاف المدفع أننا نجسد في هذه المناسبة التفافنا حول قيادتنا الرشيدة ونعبر عن انتمائنا وهويتنا وحبنا لراية هي رمز للسيادة والوحدة والعز والفخر.

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