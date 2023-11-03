«الأوراق المالية والسلع» تشارك في احتفالات الدولة بـ«يوم العلم» رمز وحدة الوطن

المصدر: أبوظبي ـ وام

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شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في احتفالات الدولة بـ«يوم العلم» وسط أجواء تغمرها مشاعر الولاء للوطن والانتماء للقيادة الرشيدة.

وقامت الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة برفع علم دولة الإمارات على منصة العلم المقامة أمام مقر الهيئة بدبي بحضور مديري الإدارات والأقسام وموظفي الهيئة.

ورفعت السويدي أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، بهذه المناسبة الوطنية التي نحتفي فيها جميعاً من مواطنين ومقيمين بعلم الدولة - الراية العالية الخفاقة، ورمز وحدة الوطن ومصدر فخره وعزته ومجده.

وقالت سعادتها إن يوم العلم مناسبة وطنية لتعزيز وترسيخ قيم الانتماء والولاء والوفاء للوطن وللقيادة الرشيدة، والتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين، والتعبير عن فخر واعتزاز شعب الإمارات بتلاحمه وتضامنه وحرصه على توحيد الجهود والعمل على تحقيق الطموحات والآمال، مشيرة إلى ما وصلت إليه دولة الإمارات في ظل قيادتنا الحكيمة من إنجازات ونجاحات ومكانة دولية رفيعة في شتى المجالات.

واختتمت السويدي بالقول «نجدد في هذا اليوم المميز العهد بأن نبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن وصون مقدراته ومكتسباته ونحن ماضون نحو الأمام لنباهي العالم بإرثنا وإنجازاتنا الحضارية».

من جانبهم، شارك موظفو فرع الهيئة بأبوظبي في مراسم الاحتفال ورفع العلم، كما تزينت مقار الهيئة ومكاتب الموظفين بأعلام دولة الإمارات، تقديراً لما يرمز إليه العلم من قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة.

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